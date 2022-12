MC Cabelinho toma anestesia geral para fazer tatuagem

Rapper MC Cabelinho, namorado da atriz Bella Campos, causa polêmica ao tomar anestesia geral para terminar tatuagem nas costas

O rapper MC Cabelinho (26) deu o que falar nas redes sociais na quarta-feira, 30, ao tomar anestesia geral para terminar tatuagem.

O namorado da atriz Bella Campos (24), que interpretou a personagem Muda no remake da novela Pantanal, se submeteu à anestesia para finalizar uma tattoo nas costas.

Em seu perfil no Instagram, depois da repercussão na web, o próprio Cabelinho compartilhou uma sequência de fotos do momento, no centro cirúrgico do Hospital da Plástica, no Rio de Janeiro, em que aparece desacordado de bruços em uma maca.

Ele também mostrou o resultado da arte. O desenho é dele mesmo se apresentando com uma favela ao fundo e mãos de fãs e um caçador com uma flecha, que representa o Orixá Oxóssi, de quem é filho.

"Fé! Agora só falta as pernas", brincou MC Cabelinho ao legendar a publicação.

"Já passa a fonte da anestesia kkkkkkk", pediu MC Maneirinho nos comentários. "Queria ter essa coragem", ressaltou o influencer Toguro. "Que a flecha de Oxossi sempre te guie, mano, deu aula", disse um fã. "Meu maior medo não seria da tatuagem em si, e sim de não acordar de uma anestesia geral", avaliou outra.

Confira as fotos de MC Cabelinho fazendo tatuagem:

Uma publicação compartilhada por LITTLE HAIR (@mccabelinho)

MC Cabelinho conta que fez vasectomia

MC Cabelinho usou suas redes sociais recentemente para dividir com os seguidores que realizou uma cirurgia recentemente. O namorado da atriz Bella Campos contou para os fãs nos Stories de seu Instagram que decidiu se submeter a uma "vasectomia reversível".

Ele explicou o motivo de ter optado passar pelo procedimento porque está focado no trabalho e fez questão de ressaltar que tem vontade de ser pai e que realizará o sonho no momento que considerar certo. Cabelinho postou foto de um tênis de bebê e começou escrevendo: "Queria dizer para os meus fãs que fiz uma cirurgia de vasectomia recentemente e estou muito feliz que deu tudo certo. Quero deixar bem claro que posso ser pai quando quiser e por isso optei pela vasectomia reversível. Então, quando eu sentir que for a hora, vou operar de novo e fazer meu little baby. Porém, eu sei onde quero chegar, quero continuar focado no meu trabalho 100% para entregar o melhor para os meus fãs."

