MC Cabelinho, namorado de Bella Campos, conta que passou por cirurgia

MC Cabelinho (26) usou suas redes sociais na manhã desta quarta-feira, 16, para dividir com os seguidores que realizou uma cirurgia recentemente.

O namorado da atriz Bella Campos (24), que interpretou a personagem Muda no remake da novela Pantanal, contou para os fãs nos Stories de seu Instagram que decidiu se submeter a uma "vasectomia reversível".

Ele explicou o motivo de ter optado passar pelo procedimento porque está focado no trabalho e fez questão de ressaltar que tem vontade de ser pai e que realizará o sonho no momento que considerar certo.

Cabelinho postou foto de um tênis de bebê e começou escrevendo:"Queria dizer para os meus fãs que fiz uma cirurgia de vasectomia recentemente e estou muito feliz que deu tudo certo. Quero deixar bem claro que posso ser pai quando quiser e por isso optei pela vasectomia reversível. Então, quando eu sentir que for a hora, vou operar de novo e fazer meu little baby. Porém, eu sei onde quero chegar, quero continuar focado no meu trabalho 100% para entregar o melhor para os meus fãs."

"Comprei esse tênis, deixei guardado e toda vez que olho para ele imagino uma voz dizendo: 'papai, estou te esperando'. Também estou te esperando filho. Mas deixa eu resolver umas coisas aqui antes. Vou preparar sua chegada! Vai ser tudo planejado! Obrigado, Deus, por permitir isso! Felizão", celebrou o funkeiro.

Bella Campos revela como conheceu MC Cabelinho

Bella Campos e MC Cabelinho estão em um relacionamento sério! A atriz confirmou que os dois estão namorando. Em entrevista ao portal Gshow, ela falou pela primeira vez sobre a relação com o funkeiro, e ainda deu detalhes sobre como os dois se conheceram. No bate-papo, a artista contou que os dois se conheceram nos bastidores da nova novela Vai na Fé. "Sim, estamos namorando! A gente se conheceu na preparação da novela, 'Vai na Fé'. Acho que ainda está muito cedo para falar mais sobre isso. A gente contracena juntos, já até gravamos uma cena juntos e foi bem legal. Ele é um artista incrível e está sendo bem legal", explicou.

Em seguida, Bella ainda falou sobre a exposição da sua vida pessoal. "Não se expor tanto é uma forma de autocuidado porque a partir do momento em que as pessoas ouvem sobre sua vida com frequência, elas vão achando que elas sabem sobre você ao ponto de acharem que podem dar opinião ou que tem propriedade para afirmar ou desafirmar algo", refletiu a artista.

