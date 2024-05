Maya Massafera surge deslumbrante em look para noitada

Após passar pela transição de gênero, Maya Massafera surpreende os fãs com novas fotos nas redes sociais e posa com look de noitada

A influenciadora digital Maya Massafera está de volta às redes sociais depois de passar pela transição de gênero. Ela ficou alguns meses afastada da internet para passar por cirurgias e mudança no visual. Agora, ela voltou com tudo e já posou com look deslumbrante.

Depois de mostrar suas primeiras fotos com blusa branca e calça jeans, ela apareceu com um look de noitada. A estrela posou com vestido preto curtinho, meia-calça fina e joias prateadas.

Nos comentários do post, Maya foi elogiada pelos amigos famosos. “Muito linda”, disse Anitta. “Bem-vinda, Maya! Eu e Malu desejamos toda felicidade do mundo para você. Está lindíssima”, afirmou Daniela Mercury. “Estou apaixonada”, escreveu Pocah. “Seja feliz, só isso importa. Belíssima”, comentou Lívia Andrade.

View this post on Instagram A post shared by Ma Massafera (@mayamassafera)

A transição de gênero

Maya passou pela transição de gênero nos últimos tempos. Antes, ela era conhecida como Matheus Mazzafera e fazia grande sucesso como influencer e apresentador de um canal no YouTube com entrevistas com famosos. Porém, ela sumiu da internet há alguns meses.

Recentemente, a imprensa começou a notificar que ela teria passado por cirurgias plásticas e de mudança de gênero. Isso só foi confirmado por ela há poucos dias, quando mostrou sua nova certidão com o novo nome.

Perda da visão

A celebridade Ma Mazzafera se pronunciou nas redes sociais sobre uma notícia a seu respeito que estava circulando pela internet. A personalidade confirmou que sofreu uma perda de visão temporária após um procedimento cirúrgico. Porém, Ma garantiu que já está se recuperando.

"Infelizmente vou confirmar essa última notícia, mas fiquem tranquilos que eu já estou bem! Eu não estou cega como estão falando. Em uma cirurgia que fiz em Curitiba, por erro médico ou da equipe, eu tive sim perda de visão. Porém, eu fui no mesmo dia para outro hospital. Já estou quase enxergando normal”, disse.

Então, Mazzafera fez um pedido para os fãs: "Mais uma vez: não acredite em tudo que vocês leem. Eu mesma vou vim falar tudo para vocês! Eu já estou ficando bem e quero/vou compartilhar tudo com vocês”.