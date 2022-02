Max Lewis, dono do hit 'Carioca Girls', lança nova versão da música após 8 anos

O hit 'Carioca Girls', paródia de música da cantora Katy Perry que fez sucesso em 2013, ganha nova versão gravada nas Maldivas

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 11h28

O youtuber Max Lewis, de 20 anos, que ficou famoso em 2013 com a música 'Carioca Girls' está de volta!

O influenciador digital lançou uma nova versão de California Gurls, da cantora Katy Perry (37). Max gravou a nova paródia da canção nas Ilhas Maldivas mais de oito anos depois do primeiro sucesso, e está recebendo comentários positivos de fãs que adoraram a música.

Ele aproveitou viagem para o local paradisíaco e regravou a canção. Max compartilhou 'Carioca Girls 2.0' em seu canal no YouTube, intitulado 'Demais'.

Depois de ter sofrido cyberbullying em 2013, quando o vídeo viralizou na web, ele resolveu dar um tempo nas redes sociais e voltou com tudo no YouTube com 650 mil inscritos e 100 milhões de views. A atriz Bruna Marquezine (26) é citada no clipe, que já está com mais de 250 mil visualizações.

Atualmente, Max mora na Inglaterra, onde estuda cinema.

Confira a nova versão da paródia que fez sucesso em 2013: