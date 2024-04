Matheus Mazzafera teria oficializado novo nome após transição de gênero

Segundo colunista, Matheus Mazzafera concluiu a alteração de seu nome e tem nova documentação após transição de gênero

Vida nova! Matheus Mazzafera teria oficializado seu novo nome e já estaria com a documentação em dia em meio aos rumores sobre sua transição de gênero. Segundo o colunista Felipeh Campos, o influenciador, que passou por cirurgias de redesignação sexual, agora utiliza o pronome feminino e atende pelo nome de Maya Mazzafera.

Através de suas redes sociais, Felipeh, que divulgou detalhes da transição, afirmou ter consultado a nova documentação do produtor de moda e influenciador digital em sites oficiais: “Após uma pesquisa nos sites da Receita Federal, constatei oficialmente a troca de nome de masculino para feminino em todos os documentos”, disse o colunista.

Além disso, Campos ainda compartilhou um registro com a atualização da documentação: “Desejamos todo sucesso a Maya!! Como faz parte do jogo dar a notícia e a celebridade desmentir, aqui está a prova! Pronto”, ele escreveu em resposta ao recente pronunciamento do influenciador digital, que pediu cautela diante dos rumores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipeh Campos Campos (@felipehcampos)

Em suas redes sociais, Matheus não se pronunciou oficialmente sobre a transição, mas revelou que está passando por uma mudança significativa desde que decidiu se afastar de seu perfil há meses: “Às vezes o que precisamos é voltar pro útero da mamãe… mas essa opção não é possível. Eu estava sobrevivendo e não vivendo”, desabafou.

“Tive que dar um tempo de tudo pra me encontrar. Era isso ou ir embora pra outro plano”, ele lamentou e prometeu compartilhar tudo com seus seguidores futuramente. No entanto, Mazzafera fez uma ressalva sobre rumores: “Mas até eu falar, não acreditem em tudo que leem sobre mim porque a maioria das coisas são distorcidas ou mentiras”, declarou.

Ainda conforme informações divulgadas pelo jornalista, Matheus planeja revelar sua transição tanto em suas redes sociais quanto em programas de televisão no futuro. Além disso, ele destacou que o influenciador registrou o processo em um documentário: "Maya documentou em áudio visual passo a passo da feminilização, revelando detalhes dessa transformação pessoal e profissional", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Felipeh Campos Campos (@felipehcampos)

Matheus Mazzafera teria passado por cirurgias:

Segundo o colunista Felipeh Campos, Matheus se afastou de seu perfil nas redes sociais para se dedicar ao processo de transição de gênero e à recuperação dos procedimentos. Após desmentir os rumores de uma viagem à Tailândia para a mudança, ele teria passado por cirurgias plásticas em uma clínica especializada em confirmação de gênero em São Paulo; saiba quais foram os procedimentos.