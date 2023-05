Mateus Solano vive momento especial com a mãe na Amazônia: 'Um gesto muda'

Durante o especial CARAS Amazônia, Mateus Solano falou sobre viagem ao lado da mãe e importância de imersão na floresta

Mateus Solano (42) viajou para o especial CARAS Amazônia ao lado de sua mãe, Miriam Schenker. Em entrevista durante a viagem, o ator falou sobre a importância de estar fazendo essa imersão na floresta e os momentos que está trocando com sua mãe, além de comentar sobre sua rotina sustentável e o uso excessivo das redes sociais.

"Dá medo mesmo, a gente está muito contaminado por uma forma que inventaram para a gente viver e que a gente vai replicando sem dizer. Hoje em dia tem essas grandes empresas ditando o que a gente tem que viver e colocando a isca, como disse o Pedro Cardoso muito sabiamente. Ele chamou as redes sociais de redes antissociais. A pretensa liberdade que a internet vende, na verdade é uma isca para ficarmos naquelelugar", compartilhou Mateus Solano sobre sua experiência com a tecnologia.

"Eu me sinto completamente empapuçado de tecnologia, para mim tem sido muito difícil ultimamente. Mais uma razão para essa vinda para cá estar sendo tão especial. Ainda mais com a minha mãe, só tenho a agradecer", declarou o ator. Com uma loja de sustentabilidade no currículo, Mateus Solano também comentou sobre o tema: "As pessoas acham que ser sustentável é muito difícil, que é um bicho de sete cabeças. Se você escolhe um gesto, isso vai mudar o seu olhar e as coisas vão vir em uma bola de neve do bem".

"Separo o lixo, não saio de casa sem uma sacola plástica, sem uma garrafa de água, evito a todo custo plástico descartável, tenho carro elétrico, teto solar, aproveito a água da chuva, tenho uma composteira. São gestos que vieram naturalmente, não foram bichos de sete cabeças. Um gesto muda, e esse gesto da CARAS é o primeiro de muitos", revelou Mateus Solano.