Mateus Solano reflete sobre futuro do planeta: 'Sempre mudando'

Durante o especial CARAS Amazônia, Mateus Solano explicou o motivo de ter criado uma empresa em defesa do meio ambiente

Mateus Solano (42), que tem sua própria loja sustentável, marcou presença no especial CARAS Amazônia. Durante um momento de conversa na viagem, o ator falou refletiu sobre o futuro do planeta e ainda explicou o motivo de ter criado uma empresa em defesa do meio ambiente.

"Veio da minha vontade de falar sobre sustentabilidade, de transformar a indústria de maneira mais sustentável. Se a gente for pensar, daqui a dez anos, até o mais negacionista vai estar sendo mais sustentável, porque não tem outro caminho se a gente quiser sobreviver aqui. O jeito que a gente vive é insustentável. A gente precisaria de um planeta três vezes maior para viver do jeito que a gente vive, com o tanto de gente que tem", refletiu Mateus Solano .

"A Muda nasceu dessa parceria minha com o meu padrasto, e a partir de parcerias com grupos de artesãs e artesãos por todo o país, que pegam refugo que indústrias deixam ou mesmo de materiais que acabam não sendo reciclados, e transformam em produtos ainda melhores do que eles eram. Então um pneu de caminhão vai virar uma bolsa. Restos de azulejo viram brincos lindíssimos", acrescentou o ator sobre sua loja sustentável .

Leia também: Mateus Solano vive momento especial com a mãe na Amazônia: 'Um gesto muda'

Mateus Solano ainda explicou que a pandemia trouxe várias mudanças para o funcionamento da loja, mas garantiu que o período reafirmou a essência da empresa: "A pandemia foi nefasta para a Muda, assim como para muitas micro empresas, mas a gente manteve o nome da empresa, a marca, o CNPJ, e meu padrasto deu a ideia de continuar com a venda de camisas. Quem sabe um dia ela vai virar outra coisa também, afinal, ela está sempre mudando. Acho que essa é uma das qualidades da Muda, ela está sempre mudando e incentiva a mudar".