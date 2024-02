Mateus Solano opina sobre deep fake: "Me preocupa como artista e como pai"

Dando vida a Jonas em 'Elas por Elas', Mateus Solano compartilhou medo das deep fake e afirmou que já deixou de ganhar dinheiro para preservar imagem

Mateus Solano compartilhou em entrevista recente à Quem o medo das deep fake na criação dos filhos. A expressão faz referência ao uso da inteligência artificial para manipular rosto, voz e expressões faciais de alguém para criar imagens ou vídeos falsos, em geral com objetivos desonestos.

Pai de Flora, de 13 anos, e Benjamin, de 8, o ator ressaltou o risco desse recurso. "Me preocupa como artista e como pai, porque são inúmeras formas de usar a tecnologia para o mal", disse ele, que já foi vítima do mau uso da tecnologia.

No caso de Solano, sua imagem foi associada à venda de um produto na internet, e continha alterações de voz. "Tenho muito cuidado com as empresas que me escolhem para um comercial. Já deixei de ganhar muito dinheiro por querer emprestar minha imagem apenas a empresas em que acredito, que têm algum papel socioambiental, por exemplo", explicou. "E aí, de repente, me vejo falando para as pessoas jogarem em negócio de aposta. Esse é o oposto de tudo [em que acredita]".

Casado com a atriz Paula Braun, ele lembrou que deep fakes estão sendo usados de forma criminosa contra menores de idade. "Como pais, também, a gente está vendo tirarem a roupa dos adolescentes [em vídeos falsos]. É muito perigoso", desabafou ele.

Mateus compartilhou que defende uma regulamentação maior de crimes cometidos na web. "Está mais que na hora das grandes empresas se responsabilizarem. A internet não pode ser mais ser terra de ninguém, precisa ser regulada. Empresas que lucram com fake news não podem lucrar com fake news".

"Tem que pegar essa grana e investir em segurança para os usuários e para a própria plataforma [qualquer que seja] É por esse dinheiro que elas estão fazendo coisa errada, criminosa", completou.

Solano também disse que as pessoas precisam se ajudar e reivindicar formas mais seguras de navegar na internet. "Temos o diferencial de sermos pessoas públicas, de vivermos da nossa imagem, e também somos vítima disso. Então vamos [todos] nos ajudar", concluiu.

