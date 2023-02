Susto em casa: Marrone tem crise de pânico após cirurgia

Marrone tem crise de pânico; sertanejo deu entrada em hospital após viver um drama

O cantor sertanejo Marrone passou por um susto após se internar para fazer uma série de cirurgias plásticas. Ele marcou para o início de fevereiro uma mudança no rosto com foco especial no nariz, mas nem tudo saiu como o esperado.

É que assim que acordou do procedimento, o parceiro de Bruno foi para casa. Só que lá ele passou mal e teve uma crise de pânico. As informações são do colunista Leo Dias, do 'Metrópoles.

Ele foi atendido em casa, onde foi constatado um pico de pressão provocada pela ansiedade. A pressão ultrapassou 18, o que indicava um risco cardíaco.

Há pouco tempo, o cantor Marrone deu um susto nos fãs ao aparecer em um hospital para exames. Na época, ele foi internado apenas para realizar uma endoscopia para investigar a azia que estava sentindo. Ele apareceu na web para tranquilizar os fãs.

“Tudo com vocês? Olha onde eu estou, estou no hospital São Luiz, em São Paulo. Fiz uma endoscopia, trem chato né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Estava com muita queimação, muita azia, e deu esofagite”, contou.

Marrone fala da participação no The Masked Singer

Em 2022, Marrone participou do programa The Masked Singer, da Globo. “Foi uma experiência totalmente diferente de tudo que eu já fiz nessa vida. Eu já fiz algumas coisas com o Bruno, né? Agora, individual eu nunca tinha feito nada. Para mim é uma experiência única, as músicas que eu cantei eu sempre amei, mas eu nunca ia imaginar que eu ia ser convidado para fazer um programa assim. Eu senti muito feliz de poder participar. Foi e sempre será uma honra muito grande ter participado do 'The Masked Singer Brasil'. Eu estou muito feliz. Se tiver outro programa assim será um prazer estar de novo", disse ao Gshow.

Ele ainda contou como funciona os bastidores da atração. "Eu quase não encontrava com os outros participantes e todos sempre com a roupa escrito ‘Não fale comigo’. Eu via as pessoas, mas não sabia quem estava atrás da máscara. Minha guardiã que intermediava as conversas com a produção", explicou ele.



Ao todo, Marrone passou quase 15 dias em São Paulo depois do procedimento. Atualmente o sertanejo já retornou a Goiânia, onde passa bem.