Marlene Mattos reposta vídeo de Xuxa e internautas reagem: "Foi deboche?"

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Marlene Mattos republicou um vídeo postado por Xuxa e rendeu diversas especulações dos internautas

Nesta sexta-feira, 8, Xuxa publicou um vídeo de análise da sua vida profissional nas redes sociais, como uma forma de reflexão para o Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje. O que deixou os internautas surpresos foi que a postagem foi compartilhada por Marlene Mattos, antiga empresária da apresentadora.

"Feliz dia para todas as mulheres", legendou a empresária em seu perfil oficial no Instagram. A atitude de Marlene pegou os seguidores de surpresa. "Marlene, foi deboche?", questionou um internauta. "Gente, Marlene é afrontosa mesmo, adoro", comentou outro.

Por outro lado, muitos elogiaram a empreária pela maturidade e teve quem achou que este seria um sinal de reconciliação entre ambas. "Achei maduro das duas partes. Feliz dia, Xuxa e Marlene", comentou um seguidor. "Marlene, ser evoluído", disse mais um. "Não sei, mas me parece que está vindo aí uma reaproximação entre as duas", afirmou outra internauta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marlene Mattos Dos Santos (@marlenemattosoficial)

Marlene Mattos pediu desculpas à Xuxa? Entenda treta envolvendo documentário

A participação de Marlene Mattos na série documental Xuxa, o Documentário, do Globoplay, gerou forte polêmica nas redes sociais. Isso porque a diretora de televisão ficou cara a cara com Xuxa Meneghel depois de 19 anos. O encontro foi marcado por um verdadeiro embate entre as duas.

Durante a gravação, Xuxa fez diversos questionamentos à antiga diretora de seus programas e declarou que passou por abusos. A apresentadora também disse que pessoas que trabalharam ao seu redor, como as Paquitas, revelaram ter histórias dolorosas a serem contadas.

Em certo momento, Xuxa revela que Marlene obrigava as meninas a pintarem os cabelos de loiro, para parecerem com ela. No entanto, Marlene garante que jamais obrigou as meninas a isso. Imediatamente a apresentadora ficou revoltada, destacando que ouviu relatos que a fizeram acreditar.

Mas apesar de assumir uma posição severa durante a época que administra a carreira da loira, Marlene Mattos não pediu desculpas. Segundo a diretora de TV, ela fez o necessário para elevar Xuxa ao status de ídolo nacional. No entanto, ela confessa que gostaria de ter feito algumas coisas diferentes diante das queixas e desavafos feito pela mãe de Sasha.

Em entrevista ao jornalista Hugo Gloss, a eterna rainha dos baixinhos lamentou por Marlene não ter lhe pedido desculpas ou se arrependido certas atitudes que teve no passado. "Me chocou porque eu achei que ela iria mudar" , disse.

"E lá atrás ela me dizia uma coisa, noutro dia ela falava outra. Eu dizia: 'Mas ontem você falou isso'. Ela dizia: 'Ontem aquela era a minha verdade, hoje essa é a minha verdade'. Então ela sempre mudou muito as histórias. As verdades dela eram diferentes, e ela dizia o mundo é feito de meias-verdades. Eu falei isso no documentário. O mundo não é feito de meias-verdades. O mundo é feito de verdade", declarou.

Citada diversas vezes ao longo do documentário, Marlene tem gerado críticas, mas também muitas defesas. Alguns acreditam que a apresentadora também deveria assumir a culpa de alguns acontecimentos.

Com direção geral de Pedro Bial, Xuxa, o Documentário tem cinco episódios e está disponível no Globoplay. Em apenas quatro semanas no ar, o projeto já era sucesso entre os assinantes da plataforma da Rede Globo.