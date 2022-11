Marjorie Estiano faz rara aparição com seu namorado em tarde no shopping

Estrela da série 'Sob Pressão', Marjorie Estiano surge de mãos dadas com o namorado em ida ao cinema

A atriz Marjorie Estiano é discreta com a sua vida pessoal, mas foi flagrada em um passeio com o namorado, o médico Márcio Maranhão. Os dois foram fotografados circulando de mãos dadas nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro enquanto iam para uma sessão de cinema no local.

Marjorie e Márcio vivem um relacionamento longe dos holofotes e quase não aparecem juntos em público.

Vale lembrar que Márcio Maranhão é médico cirurgião torácico e é consultor da série Sob Pressão, na qual Marjorie Estiano interpreta a personagem Carolina. Inclusive, ele é o autor do livro que inspirou a história da produção audiovisual.

Marjorie Estiano e a Globo rompem o contrato fixo

O contrato fixo da atriz Marjorie Estiano (40) com a TV Globo vai chegar ao fim após quase 20 anos de parceria. A artista, que interpreta a médica Carolina na série Sob Pressão, não vai renovar o contrato de exclusividade com a emissora e passará a assinar por obra, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

De acordo com a jornalista, ela já até tem novo trabalho em vista, uma série para o Globoplay no papel da socialite Ângela Diniz (1944 - 1976), que é um projeto de Andrucha Waddington, baseado no podcast 'Praia dos Ossos', feito por Branca Vianna para a Rádio Novelo.