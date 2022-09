Marjorie Estiano não renova contrato com a Globo após 18 anos

Sucesso na série 'Sob Pressão', atriz Marjorie Estiano decide encerrar contrato de exclusividade com a TV Globo após quase 20 anos

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 10h26

O contrato fixo da atriz Marjorie Estiano (40) com a TV Globo vai chegar ao fim após quase 20 anos de parceria.

A artista, que interpreta a médica Carolina na série Sob Pressão, não vai renovar o contrato de exclusividade com a emissora e passará a assinar por obra, segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

De acordo com a jornalista, ela já até tem novo trabalho em vista, uma série para o Globoplay no papel da socialite Ângela Diniz (1944 - 1976), que é um projeto de Andrucha Waddington, baseado no podcast 'Praia dos Ossos', feito por Branca Vianna para a Rádio Novelo.

A produção conta a história do assassinato da mineira pelo seu então namorado, Doca Street, na Praia dos Ossos, em Búzios, na Região dos Lagos do Rio em 1976. Ele foi condenado a dois anos de prisão, o que gerou indignação no movimento feminista da época.

Vale lembrar que o primeiro papel de destaque de Marjorie na Globo foi em 2004 como a Natasha de Malhação. Ela também trabalhou em novelas como Páginas da Vida (2006), Duas Caras (2007), A Vida da Gente (2011) Império (2014), entre outras.

Isis Valverde vai viver Ângela Diniz nos cinemas

Recentemente, a atriz Isis Valverde (36) usou as redes sociais para falar sobre feminicídio ao fazer uma publicação sobre a socialite mineira Ângela Diniz. No dia 30 de dezembro de 1976, Doca Street deu quatro tiros no rosto da companheira durante uma discussão. A defesa do criminoso alegou que foi "legítima defesa da honra" para tentar absolvê-lo, e ele chegou a falar que matou "por amor". Condenado a dois anos de cadeia, ele teve o direito de cumprir a pena em liberdade. Na web, Isis, protagonista do longa de Hugo Prata que será filmado ainda neste ano, fez um post sobre a violência contra a mulher.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!