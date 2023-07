Marina Ruy Barbosa mostra comemoração de aniversário e reflete: ''Me reconectar''

Atriz Marina Ruy Barbosa abre álbum de fotos de sua festa de aniversário de 28 anos e encanta ao surgir com produção impecável

A atriz Marina Ruy Barbosa usou as redes sociais no sábado, 01, para compartilhar um álbum de fotos de sua comemoração de aniversário. Ela completou 28 anos de idade na última sexta-feira, 30!

Em sua conta no Instagram, a artista publicou uma sequência de registros de sua festa. Nas imagens, a ruiva aparece usando um vestido prateado. Ao legendar da publicação, Marina fez uma reflexão sobre a chegada de mais um ciclo.

"Passei meus últimos dias super reflexiva sobre tudo e grudada na família. Celular no modo avião pra me desligar e me reconectar comigo! Eu nem consigo expressar e agradecer tantas coisas incríveis que já aconteceram até aqui na minha vida e no meu último ano. Obrigada, amigos, por tanto amor e, claro, vocês que me acompanham e apoiam por aqui que são parte também da minha felicidade. É o começo de um novo ciclo. Vamos celebrar! Muito feliz!", escreveu.

Recentemente, Maisa Silva surgiu com o mesmo vestido usado por Marina.

Confira a publicação de Marina Ruy Barbosa:

Marina Ruy Barbosa faz comoção na web ao fazer post curioso

Recentemente, Marina Ruy Barbosa causou comoção ao compartilhar em seu Instagram um post curioso. A atriz publicou uma série de fotos, entre selfies, fotos de flores e cliques de trabalhos.

Além das fotos de buquês de flores, roteiros de projetos futuros e um clique de seu gatinho de estimação, Marina também surgiu esbanjando estilo em uma selfie no espelho de um elevador. A estrela da novela “Deus Salve O Rei” surgiu com uma jaqueta de lã verde, uma camiseta cropped branca por baixo e uma calça jeans.

Marina também surpreendeu seus seguidores ao posar aproveitando um banho de cachoeira em que usava apenas um biquíni verde. E em outro clique da postagem com dez imagens, a ruiva surgiu com uma camisa branca e calça jeans bebendo vinho.