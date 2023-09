Marina Ruy Barbosa esbanja beleza ao curtir final de semana na fazenda

A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou fotos aproveitando seu final de semana na fazenda e recebeu uma chuva de elogios dos seguidores

Neste domingo, 10, Marina Ruy Barbosa encantou seus seguidores ao surgir aproveitando seu final de semana. A atriz que está interpretando a vilã Preciosa na novela Fuzuê, posou para diversas fotos em uma fazenda.

Marina esbanjou beleza ao aparecer montada em um cavalo e vestindo uma camiseta regata azul-escura, calça jeans e botas pretas. A artista ainda deu um show de estilo ao surgir dentro de casa com um look composto por um suéter rosa, um short jeans curtinho e longas botas rosas no estilo “cowgirl”.

Além das fotos a cavalo e descansando em casa, a antagonista da novela das 19h ainda surgiu ao lado de amigas, fotografou a paisagem da fazenda e ainda posou para uma foto aproveitando um sol em frente à piscina em uma foto em que mostrava apenas suas coxas.

“Dias de fazenda”, escreveu a ruiva na legenda das dez fotos publicadas em seu Instagram. A apresentadora Angélica Ksy, reagiu aos cliques com um emoji apaixonado.

Os seguidores de Marina também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “As fotos perfeitas como sempre”, elogiou uma fã. Uma seguidora também escreveu: “Amo a vibe dessas fotos”. E uma página de fãs dedicada à Marina comentou: “Tão linda”.

“Energia maravilhosa”, escreveu uma admiradora. Outra fã ainda comentou: “Musa educada, sabe tratar bem as pessoas. Você é muito especial”. Um seguidor ainda elogiou as fotos da atriz: “A perfeição existe”.

Falando em beleza, a atriz que recebe diversos elogios exaltando sua aparência em seus posts revelou em entrevista que as coisas nem sempre foram assim. Ao participar do podcast “PodDelas” apresentado pelas influenciadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta, Marina revelou que sofria bullying de seus colegas de escola.

“Eu era patinho feio na escola, por ter sardinha, cabelo dessa cor e por ser muito branquinha... Aos poucos fui construindo minha autoestima. Eu não era o padrão de beleza na época”, comentou a artista contratada da Rede Globo.

Mãe?

Na mesma entrevista, a atriz foi questionada se tinha o desejo de ser mãe, e se já tinha planos para isso. A resposta de Marina animou os fãs que gostariam de vê-la com um bebê: “Quero! Quero muito. Tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos".

Sobre isso acontecer em breve, a artista da novela das 19h e que namora o empresário Abdul Faresfez mistério: "Pode estar próximo. Vamos ver, mas pode estar próximo".