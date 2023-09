Marina Lima se surpreende com homenagem de Orlando Morais e filhas: 'Admirada'

Cantora e compositora, Marina Lima foi vista na plateia do show de Orlando Morais com as filhas nesta quarta, 30

Grande cantora e compositora brasileira, Marina Lima (67) esteve presente no show Eu & Elas, na noite desta quarta-feira, 30. A artista se surpreendeu com a homenagem de Orlando Morais (61) e suas filhas, Anttónia (31), Ana (23) e Cleo (40), e foi flagrada pela CARAS Brasil.

Em um certo momento da apresentação, Orlando decidiu homenagear Marina Lima e cantou a música Pessoa , que foi lançada pela artista em 1993 como parte de seu décimo álbum de estúdio, intitulado O Chamado. Gloria Pires registrou o momento e compartilhou em seu perfil do Instagram.

"Eu estou admirada. Como é que você e a Glorinha fizeram essa família?", disse Marina Lima ao músico e Gloria Pires (60). Além de Anttonia e Ana, o casal, que celebrou 35 anos de casado no começo de 2023, também tem Bento (18) como filho. Já Cleo é fruto do relacionamento da atriz com o cantor Fábio Jr. (69).

O lançamento do projeto que une Orlando Morais e as filhas aconteceu na noite desta quarta-feira em São Paulo. O quarteto assegura que o projeto vai além de uma banda, unindo as vozes e seus corações em diversas canções.

"Essa banda não tem um líder. Ela nasce de muito amor. É uma oportunidade de ficarmos juntos, porque a gente se ama, gosta de música! Não tem direcionamentos ou pontos estabelecidos, é tudo bem leve. Nunca fiquei refém de resultados”,afirma Orlando.

"Sinto que as pessoas gostam de me ver com a família, uma família inteira do show business e que se dá bem. É trabalho, mas também é diversão", completa Cleo. "Somos uma família muito amorosa, mas com personalidades fortes!", finaliza Ana Morais.

