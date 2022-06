Marilu Bueno morre aos 82 anos em um hospital no Rio de Janeiro

Marilu Bueno faleceu nesta quarta-feira, 22, após internação no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 18h53

A atriz Marilu Bueno faleceu aos 82 anos de idade nesta quarta-feira, 22, após ficar quase um mês internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Rio de Janeiro. A morte dela foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, informou o site Quem.

“A direção do Hospital Municipal Miguel Couto lamenta informar que a paciente Maria Luiza Bueno, conhecida como Marilu Bueno, faleceu na tarde desta quarta-feira, 22 de junho. Ela estava internada na unidade desde o final de maio e vinha recebendo todos os cuidados indicados para o quadro”, informaram. No entanto, as causas da internação e da morte não foram reveladas.

Marilu Bueno teve uma carreira de 50 anos na televisão. Ela atuou nas duas versões da novela Guerra dos Sexos, Kubanacan, Coração de Estudante, Alto Astral, Da Cor do Pecado, Êta Mundo Bom, Caça Talentos, Sítio do Picapau Amarelo, Escolinha do Professor Raimundo, e outros.