Marido de Priscila Fantin exibe piercings enormes nos dois mamilos: "Pra animar"

Marido de Priscila Fantin publica foto sem camisa e incendeia as redes sociais; veja

Casado com a atriz Priscila Fantin, o também ator Bruno Lopes incendiou as redes sociais ao publicar um clique bem quente nesta segunda-feira, 29. Após pegar pesado na malhação, o ator mostrou seu corpaço superdefinido.

Aos 40 anos, ele posou sem camisa após o treino e deixou os seguidores perplexos com seus músculos. "Estou postando pra me animar (incentivar) a ir treinar, mesmo com preguiça, mesmo com frio, mesmo com dor e mesmo sem vontade", disse ele na legenda da foto.

Só que os seguidores só conseguiram prestar atenção em um detalhe inusitado: os piercings enormes que ele usa nos dois mamilos. "Gente, que calor que me deu", disse um. "Que corpo é esse? Maravilhoso", comentou outro.

Na semana passada, a atriz publicou uma sequência de fotos em que aparece beijando o amado no palco do programa Domingão com Huck. Na legenda, exaltou o apoio que recebeu do maridão para participar do Dança dos Famosos.

"Como não consegui falar lá na hora, surpresa e emocionada, vou contar tudo aqui pra vocês: se não fosse ele, eu não estaria participando do Dança dos Famosos. Quando fui convidada, fiquei preocupada com a minha ausência em casa. Afinal, um dos meus prazeres vitais é cuidar de tudo e de todos (bem Oxum!)", começou ela.

FLAGRAS NAS AREIAS DO RIO

A atriz Priscila Fantin ostentou o seu corpaço escultural ao ser flagrada em um dia de sol no Rio de Janeiro. A musa aproveitou a tarde do último sábado, 21, para renovar o bronzeado em uma praia carioca ao lado do seu marido, o ator e empresário Bruno Lopes. Os dois foram fotografados pelos paparazzi enquanto se divertiam ao ar livre, com direito a banho de mar e troca de carinhos na areia.

