Marido de Ana Paula Padrão reaparece após queda de 7 metros de altura

Ana Paula Padrão exibe foto inédita com o marido após ele sofrer uma queda durante fuga de ladrões

A apresentadora Ana Paula Padrão surpreendeu ao mostrar uma foto inédita ao lado do seu marido, o empresário Gustavo Diament, após ele sofrer um acidente e ficar internado. Em casa há alguns dias, ele surgiu sorridente ao celebrar o aniversário da esposa neste final de semana.

A comunicadora completou 58 anos de vida e reuniu seus amigos para uma celebração intimista. Ao mostrar as fotos, ela posou ao lado do marido junto com outros amigos e bexigas coloridas.

O marido de Ana Paula segue em recuperação após sofrer uma queda em uma vala de 7 metros de altura ao fugir de um assalto. Ele caiu em uma vala na Rodovia Dutra, no interior de São Paulo, após ter sido assaltado durante uma viagem. Ele fugia dos ladrões quando sofreu a queda e precisou ser resgatado pelos bombeiros e a equipe da rodovia. Ele sofreu fraturas e ficou internado por um mês no hospital.

View this post on Instagram A post shared by Ana Paula Padrão (@anapaulapadraooficial)

Ana Paula Padrão reflete sobre a maturidade

Além disso, Ana Paula Padrão conversou com a revista CARAS e refletiu sobre a maturidade em sua vida. "A maturidade me trouxe menos ansiedade, mais segurança e muito conforto com a vida que construí até aqui. Gosto das escolhas que fiz e amo a mulher que sou hoje. É como se eu olhasse para trás e percebesse que sou a pessoa que eu desejei, aos 30 anos, ser no futuro. Tenho um orgulho imenso disso tudo", disse ela.

Inclusive, ela contou que lida bem com o envelhecimento. "Envelhecer é um processo que tem coisas chatas e coisas ótimas. Tenho que me dedicar muito mais à minha saúde hoje: comer melhor, manter uma rotina de exercícios… não dá mais para passar a noite dançando e trabalhar no dia seguinte. Mas o ganho em estabilidade emocional é tão grande que compensa tudo isso. Tento encarar esta como uma nova fase e aproveitar o que ela tem de bom, que não é pouco", declarou.