Mariana Ximenes relembra clique antigo com Camila Pitanga: "Direto do túnel do tempo"

A atriz Mariana Ximenes postou uma foto antiga com Camila Pitanga e se declarou para a amiga nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/06/2022, às 21h32

Mariana Ximenes (41) usou as redes sociais para deixar uma mensagem especial para Camila Pitanga (45), que completou mais um ano de vida na última terça-feira, 14.

Aproveitando o dia de tbt, a atriz relembrou um clique antigo ao lado da amiga de longa data, e outro mais atual, que elas estão com Antonio, fruto do relacionamento de Pitanga com o diretor de arte Cláudio Amaral Peixoto.

Na legenda da publicação, Mariana falou da bela relação de amizade com a atriz. "#tbt direto do túnel do tempo com a bela aniversariante da semana que é minha companheira de muitas! Que privilégio ter você e sua linda família na minha vida! Felicidades, amada. @caiapitanga", escreveu ela.

Ao ver a bela postagem, Camila fez questão de retribuir o carinho nos comentários. "Ahhhhh Marixi te amo você sabe! Já passamos por tantas nessa vida! Te aaaamo", disse a artista.

Homenagem do namorado

No dia em que completou 45 anos, Camila recebeu uma declaração do namorado, Patrick Pessoa, que compartilhou uma série de fotos ao lado da amada em clima de romance em seu feed no Instagram.

O professor de filosofia comemorou o aniversário da famosa e se derreteu ao celebrar também a união. "Camila, quanto mais te conheço, mais te amo. Este é só o teu segundo aniversário do resto das nossas vidas. Já era", escreveu ele.

Confira o TBT de Mariana Ximenes: