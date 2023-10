Mariana Rios revela com qual luxo gosta de gastar o seu dinheiro: ‘Não abro mão’

Mariana Rios esbanja sinceridade ao contar com o que gasta o seu dinheiro

A atriz e apresentadora Mariana Rios esbanjou sinceridade ao contar como gosta de gastar o seu dinheiro. Ela contou de gosta de alguns luxos em sua vida e um deles é ter conforto em sua rotina. Tanto que a artista faz questão de ter funcionários para suprir suas necessidades em sua casa e dia a dia.

Em entrevista no podcast PodDelas, ela listou como gasta o seu dinheiro para ter uma vida confortável. "Eu sou zero pão-dura. Eu tenho a vida que eu queria ter. Tenho os meus luxos que eu não abro mão que me dão qualidade de vida, tipo motorista", disse ela.

E completou: "Eu moro numa casa, então eu tenho a minha funcionária, tenho jardineiro, tenho piscineiro. Eu tenho as pessoas que trocam toda semana os vasos de flores da minha casa [porque] eu gosto de flor natural. Tenho meu maquiador, tenho minha stylist, tenho meu pai que trabalha com todas as minhas coisas pessoais, então emprego muita gente".

Por fim, Mariana contou que também faz suas economias para o futuro. "Eu penso o seguinte: eu tenho que viver as coisas da minha vida hoje. Lógico, eu preciso pensar na minha velhice e também guardar alguma coisa para quando eu estiver mais velha e meu corpo não estiver com tanta sede assim de trabalhar", declarou.

Mariana Rios desabafou sobre futuro na música

Mariana Rios é o tipo de artista que 'joga nas 11', com experiências como cantora, apresentadora e atriz, ela adora se arriscar nas mais variadas áreas. Em 2019, ela deu uma entrevista à CARAS a qual comentou sobre seu futuro na música.

Segundo Mariana, apesar de amar se jogar em novos projetos, ela não tinha mais interesse em gravar um álbum do zero. "Decidi não gravar, porque o CD exige muito e não dá para conciliar com mais nada", disse ela, que fez seu primeiro lançamento autoral em 2009.

Com trabalhos variados em seu currículo, Mariana, que na época atuava como repórter do The Voice Brasil, confessou que não tem um ofício preferido e que apenas se agarra às oportunidades que vão surgindo em sua vida.