Mariah Carey e Bryan Tanaka confirmam término de namoro após 7 anos

Após rumores de separação, Mariah Carey e Bryan Tanaka confirmam término de seu namoro após 7 anos de relacionamento; confira a declaração!

A cantora Mariah Carey e o dançarino Bryan Tanaka confirmaram o término de seu namoro após 7 anos juntos. Nesta terça-feira, 26, o coreografo usou suas redes sociais para esclarecer os rumores da separação, iniciados em novembro por alguns fãs da artista.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bryan deixou uma carta aberta aos seus seguidores. "Queridos amigos e fãs. Com emoções confusas, eu compartilho essa atualização sobre a minha separação amigável de Mariah Carey após sete anos extraordinários juntos. Nossa decisão de seguir em caminhos separados é mútua, e enquanto nos navegamos nessas jornadas separadas, nós fazemos com profundo respeito e um enorme sentimento de gratidão pelo tempo inestimável que compartilhamos. As memórias que criamos e a colaboração artística estão gravadas em meu coração para sempre", iniciou.

O artista ainda reforçou o carinho que sente por sua ex-namorada. "A dedicação de Mariah à sua família e o seu compromisso com o seu ofício inspiraram-nos durante a nossa jornada partilhada. Quero expressar meu amor e apreço por Mariah e seus filhos incríveis, cujo carinho e bondade enriqueceram minha vida de uma forma que as palavras não conseguem captar", disse Bryan.

Por fim, ele pediu por privacidade neste momento delicado. "Durante esse tempo sensível, eu gentilmente peço por compreensão, privacidade e respeito. A manifestação de amor e apoio dos fãs tem sido um farol de força, e eu sou extremamente grata pelo encorajamento que continua a me animar", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bryan Tanaka (@bryantanaka)

Mariah Carey e Bryan Tanaka se conheceram em 2006, quando estabeleceram uma relação profissional onde o dançarino passou a participar dos shows da cantora. Após 10 anos dividindo os palcos, os dois assumiram o seu relacionamento ao público.

A última vez que o casal foi visto juntos publicamente foi em março, no aniversário de 54 anos da cantora. Os rumores da separação se iniciaram em novembro, quando os fãs notaram a ausência do dançarino na turnê Merry Christmas One and All. Além disso, Bryan não participou da anual viagem da cantora e sua família para Aspen, onde eles sempre passam as festas de fim de ano.