Maria Paula faz rara aparição com a filha em momento especial da vida dela

Maria Paula comemora nova conquista na vida da filha Maria Luisa, que é fruto do antigo relacionamento com João Suplicy

A atriz e humorista Maria Paula está radiante com uma novidade na vida de sua filha, Maria Luísa, de 19 anos. Nesta semana, a estrela comemorou uma conquista da herdeira na vida estudantil.

Ela contou que a filha foi aprovada no curso de Letras na USP, que é uma universidade pública concorrida na cidade de São Paulo. “Minha lindeza. Orgulho da família”, disse ela.

Maria Luísa é fruto do antigo relacionamento de Maria Paula com o músico João Suplicy, com quem ela também teve Felipe, de 16 anos. Maria e João ficaram juntos entre 2003 e 2010.

Maria Paula celebrou seu aniversário com o marido e os filhos

A atriz Maria Paula surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao fazer uma rara aparição ao lado do marido e dos dois filhos em fotos inéditas. A estrela reuniu a família e os amigos na última sexta-feira, 24, para comemorar o seu aniversário de 53 anos de vida.

Assim, ela exibiu fotos com a família nos stories do Instagram. A artista é casada com o mestre de kung fu Leo Imamura, de 60 anos. Além disso, ela é mãe de Maria Luisa, de 19 anos, e Felipe, de 16 anos, que são frutos do antigo casamento com João Suplicy.

Maria Paula e Leo foram vistos juntos pela primeira vez no carnaval de 2020 enquanto curtiam a folia de 2020. Desde então, eles estão juntos e fazem raras aparições em público lado a lado.

Leo Imamura é professor de kung fu e é reconhecido como Grão Mestre pela International Moy Yat Ving Tsun Federation. Por sua vez, Maria Paula está longe da TV desde que esteve em A Liga, da Band, que foi exibido entre 2015 e 2016.