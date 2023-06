Maria Lina revela se sente ciúmes em novo relacionamento e expõe lado barraqueira

Influenciadora digital Maria Lina está vivendo romance com empresário Luís Ricardo Júnior, desde o começo de junho

Ciumenta? Através de suas redes sociais, a influenciadora digital Maria Lina Deggan decidiu responder algumas dúvidas de seus seguidores, principalmente sobre seu relacionamento com o empresário Luís Ricardo Júnior, com quem está junta desde o começo do mês de junho. A modelo revelou que os dois são ciumentos na relação.

“Quem é mais provável de surtar de ciúmes? Ele! Juro. Ele é muito ciumento. Eu também sou, mas ele é mais do que eu”, disse a influenciadora digital. “Na proporção? Sou ciumento, mas vamos ver na proporção”, rebateu Luís.

“Sou uma mulher mais briguenta. Sou mais brava. O Junior é mais tranquilo, mas é mais sentido. Se magoa mais rápido”, respondeu Maria Linda. Mas então, o empresário logo rebateu novamente: “Vou postar um vídeo de um barraquinho aqui para vocês verem”.

Mas, quando o assunto foi pedir perdão, os dois revelaram que demoraram para conseguir. “Os dois são bem orgulhosos. Ele demora para pedir, eu demoro... Mas a gente melhorou muito”, disse Maria. “Tem que pedir desculpa quem erra (risso). Você melhorou muito. Antes demorava uns oito dias para mandar um ok, agora só quatro dias”, completou o empresário.

Maria Lina exibe mudanças no corpo e desabafa: ‘Me amei em todas as fases’

Recentemente, Maria Lina decidiu desabafar sobre as mudanças que viveu em seu corpo nos últimos anos. “Eu me amei em todas as minhas fases. Mas isso não quer dizer que eu não queria melhorar, evoluir, mudar algumas coisas que me incomodavam”, começou a influenciadora digital, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Após a gravidez eu tinha 65 kg (segunda foto). Após um ano e meio, emagreci bruscamente e fui para 44 kg (terceira foto) e hoje, estou com 51 kg (primeira foto). Foi um processo lento e que envolveram alimentação e exercícios - todo mundo que me acompanha sabe que eu sou muito ativa e amo me cuidar - e procedimentos que não devem ser escondidos, mas que de fato NÃO foram os que mais modificaram meu corpo no geral, visto que eu fiz redução de mama e uma lipo em uma área pequena das costas numa gordura que me incomodava muito e mesmo com 44kg eu não consegui perdê-la, aí recorri a operação”, continuou Maria.

