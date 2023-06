Maria Lina é detonada por assumir namoro e dá resposta afiada: ‘Invejosa’

Ex de Whindersson Nunes, Maria Lina não deixa barato comentário maldoso após assumir namoro

A influenciadora digital e modelo Maria Lina mostrou que não deixa nada barato! Após uma internauta criticar seu novo relacionamento com o empresário Luís Ricardo Monteiro Júnior, que foi assumido durante uma viagem romântica por Fernando de Noronha, a ex-namorada de Whindersson Nunes deu uma resposta afiada para uma pessoa que detonou o novo affair.

Bastante feliz com o novo romance, Maria vem compartilhando diversos cliques ao lado de Luís no destino paradisíaco. Assim, alguns usuários começaram a criticar a mudança de conteúdo da famosa. “Gente eu te adoro, mas agora que tá com um macho ficou chata. Vai viver, só mostra o macho agora”, detonou uma internauta.

Sem papas na língua, Maria Lina compartilhou uma captura de tela com a reclamação e aproveitou para responder: “Uma invejosa entrou no recinto”, disparou a influenciadora digital. “Postei 4 stories com o coitado”, completou, se justificando. Porém, muitos internautas celebraram a nova relação da musa.

"Ela primeiro se amou, amou sua companhia, sarou sua feridas, aprendeu a ser feliz sozinha e entendeu que sua felicidade não depende de outra pessoa. E agora sim se permitiu agregar uma pessoa a sua vida. Você merece muito..", comentou uma pessoa. "Que sejam felizes demais, meu amor", falou um perfil de fã clube do humorista Whindersson Nunes.

Em Noronha, ex de Whindersson Nunes posa agarradinha com novo namorado

Maria Lina, ex do humorista Whindersson Nunes, está curtindo alguns dias de descanso em Fernando de Noronha ao lado do novo namorado, Luis Ricardo Junior, filho do apresentador Luis Ricardo, do SBT. Apaixonada, Maria se derreteu na legenda da publicação: "De corpo, alma e coração", disse ela, que confessou nos Stories do Instagram que a viagem para Fernando de Noronha é a realização de um sonho. Nas imagens, ela aparece usando um biquíni fio-dental preto, enquanto o rapaz está de camiseta, bermuda e boné.