Maria Eduarda de Carvalho mostra foto rara com filha: ‘Visita Ilustre’

Atriz Maria Eduarda de Carvalho mostra registro raro ao lado da filha e arranca elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 21h20

Nesta quinta-feira, 3, a atriz Maria Eduarda de Carvalho (39) publicou em suas redes sociais uma foto rara ao lado de sua filha, Luiza Wine (11). A artista que hoje está em Cara & Coragem, da Globo, recebeu uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

“Visita Ilustre”, escreveu Maria Eduarda de Carvalho em uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram. Na foto, ela e a filha mostram a semelhança entre as duas, semelhança essa, notada pelos seguidores.

“Lindas”, comentou um seguidor. “A vida toda num retrato”, exaltou outra. “Eu tô passada que ela ruiva fica muito a sua cara, nunca tinha percebido! Lindas e absolutas”, exclamou uma terceira fã. Além dos milhares de corações e carinhas apaixonadas na publicação.

Veja a publicação de Maria Eduarda de Carvalho em registro raro com sua filha:

Maria Eduarda de Carvalho, a Andrea de Cara e Coragem, surge com a filha em nova foto

Maria Eduarda de Carvalho explodiu o fofurômetro ao mostrar uma foto com a filha, Luiza. A atriz mostrou uma foto ao lado da herdeira durante o final de semana. Elas apareceram prontas para curtirem uma festa julina e a artista brincou na legenda sobre o seu look. “Da série: Minha mãe me constrange. Episódio de hoje: Odeio festa junina”, escreveu ela.