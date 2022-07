Maria Eduarda de Carvalho, a Andrea de Cara e Coragem, surge com a filha em nova foto

Maria Eduarda de Carvalho mostra seu lado de mamãe coruja ao mostrar nova foto com a filha, Luiza

CARAS Digital Publicado em 11/07/2022, às 11h07

A atriz Maria Eduarda de Carvalho (39), que interpreta a Andrea na novela Cara e Coragem, da Globo, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto com a filha, Luiza (11). A artista mostrou uma foto ao lado da herdeira durante o final de semana.

Elas apareceram prontas para curtirem uma festa julina e a artista brincou na legenda sobre o seu look. “Da série: Minha mãe me constrange. Episódio de hoje: Odeio festa junina'”, escreveu ela, que estava com um look colorido enquantoa herdeira usou um look mais básico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Eduarda de Carvalho (@mariaedudecarvalho)

Maria Eduarda de Carvalho fala sobre a maternidade

Recentemente, Maria Eduarda de Carvalho falou sobre o seu amor pela filha. “Outro dia ela estava falando de amor comigo e eu disse que descobri um amor diferente depois que ela nasceu, que era o maior amor. Estava me perguntando quanto a amava”, disse ela.

Em outro momento, ela também contou sobre a sua relação familiar. “Sou muito agarrada com a família. Quando penso na força que tenho de vida, eu tenho certeza que construí isso através da minha família, da relação que a gente tem. Da minha avó, da minha mãe, da minha filha...”, contou.