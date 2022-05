Maria Cecilia e Rodolfo atualizam quadro de saúde do filho após internação

Nas redes sociais, Maria Cecilia e Rodolfo falaram sobre a internação do filho e agradeceram as mensagens de apoio

Maria Cecília (36) e Rodolfo (37) usaram as redes sociais para atualizar os seguidores sobre o quadro de saúde do filho mais velho, Pedro (4).

O menino precisou ser internado após ter uma crise de asma, e no Stories do Instagram os cantores sertanejos afirmaram que o herdeiro está bem, mas segue no hospital. O casal também agradeceu as mensagens de carinho dos fãs.

"Oi, gente. Passando para dizer que Pedro está bem. Continua internado, pois teve uma crise muito forte de asma. Mas passou o dia super bem. Agradecemos o carinho de vocês. Logo ele estará em casa", diz o comunicado.

Vale lembrar que Maria Cecília e Rodolfo também são pais de Martin. O menino nasceu no dia 19 de fevereiro. "Desejado e muito esperado! O tão aguardado caçula, Martín, chegou antes. O parto, previsto para acontecer no dia 25 de fevereiro, foi realizado nos primeiros minutos de sábado (19). E ele veio, cheio de saúde, pesando 3.100kg e medindo 48,5 centímetros. Martín nasceu na Maternidade Cândido Mariano, em Campo Grande (MS)", diz o comunicado da assessoria.

