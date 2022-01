Mari Palma desabafa sobre pressão para engravidar: ''Respeitem o tempo de cada mulher''

Mari Palma gravou um vídeo e falou sobre a pressão que está sofrendo para engravidar de Phelipe Siani

CARAS Digital Publicado em 26/01/2022, às 18h42

Mari Palma(32) usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 26, para fazer um desabafo.

A jornalista gravou um vídeo para falar sobre a pressão que ela e muitas mulheres sofrem para engravidar, principalmente quando passam dos 30 anos.

Ela explicou que decidiu tocar no assunto após compartilhar a foto de um teste da covid-19 que realizou e deu negativo, e muita gente confundiu pensando ser de gravidez. Como o teste era negativo, muitos lamentaram que ela não estava esperado um filho de Phelipe Siani (37). Com a confusão, Mari precisou fazer uma nova publicação e explicar que era um teste de covid.

"Muita gente me pediu para fazer um vídeo sobre a pressão que a gente que é mulher sente para ser mãe em determinada fase da vida. Hoje eu tenho 32 anos, quase 33, e muita gente começou a me seguir em 2015, quando eu estreei na televisão... e muita gente acompanhou fases diferentes da minha vida", começou ela.

- Mari Palma se emociona ao conhecer afilhada: ''Meu coração está muito feliz''

Mari afirmou que pretende ser mãe no futuro, mas a gravidez não está em seus planos neste ano. "Eu acho importante falar que essa pressão não ajuda em nada. Eu não tenho planos de engravidar este ano, não sei em relação ao ano que vem, não tenho planos mesmo neste momento porque eu estou em outra fase da minha vida, mas tenho planos em alguém momento, e este momento vai ser decidido por mim e pelo meu futuro marido, que é o Phelipe", garantiu.

A apresentadora contou que recebeu mensagens de várias mulheres que afirmaram que passam pela mesma situação que ela. "Tem mulher que não quer ter filho. Tem mulher que quer ter filho depois dos 40 anos. Tem mulher que quer ter filho com 20 anos e cada uma dessas mulheres tem a sua razão, a sua história e ninguém está aqui para julgar a decisão da outra pessoa", acrescentou.

Mari ainda contou que recentemente ganhou um pouco de peso após o falecimento de seu pai, Luiz Palma, e afirmou que qualquer mudança no corpo de uma mulher as pessoas associam a gravidez. Ela então aproveitou para fazer um pedido. "Por favor, não sejam essas pessoas que cobram outras mulheres. Por favor, respeitem o tempo de cada mulher e a decisão de cada mulher. Isso é muito importante porque é sempre assim: não casou? A pressão vem pra casar. Casou? A pressão vem pra ter filho. Teve o primeiro filho? A pressão vem para ter o 2º filho, e quando você vê a pressão existe em todos os momentos da nossa vida... Eu espero que as futuras gerações não precisem passar por isso que a gente está passando", finalizou.

Confira o desabafo completo de Mari Palma: