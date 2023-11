Mari Gonzalez surge deslumbrante de maiô em praia do Rio de Janeiro: "Perfeita"

Durante passeio pelas praias do Rio de Janeiro, Mari Gonzalez renova as fotos de suas redes sociais e surge deslumbrante para seus seguidores; confira!

Não há nada melhor do que aproveitar um dia de sol na praia! Nesta quarta-feira, 8, a ex-BBB Mari Gonzalez compartilhou cliques encantadores curtindo um dia de areia e mar no Rio de Janeiro. Em suas redes sociais, a influenciadora digital surgiu deslumbrante para suas novas fotos.

De maiô preto cavado, a ex-panicat deixou suas tatuagens à mostra e deixou todos babando com os registros saindo do mar. De cabelo molhado e sorrisão no rosto, ela fez cliques incríveis curtindo o seu dia de sol e não deixou de compartilhar esse momento com seus seguidores.

"RJ", escreveu Mari na legenda da publicação, acompanhada de um coração. Nos comentários, a musa recebeu uma chuva de elogio de seus seguidores."Tá radiante", disse a ex-De Férias Com o Ex, Vitória Bellato."Sem condições Mariana, entenda que você é perfeita!", escreveu um fã. "Dona Mari, deusa e esse body escandaloso", disparou outro. "O bronze da gata", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mari Gonzalez (@marigonzalez)

Mari Gonzalez está dando um tempo em seu relacionamento

No início de outubro, Mari Gonzalezrevelou que está dando um tempo em seu relacionamento com o noivo, o ex-BBB Jonas Sulzbach. Após o surgimento de rumores sobre uma crise na relação, a influenciadora digital contou que estavam vivendo um "período de reflexão".

Em suas redes sociais, o casal se pronunciou sobre os boatos e esclareceu tudo aos seus seguidores. "Se não fôssemos pessoas públicas, poderíamos viver essas fases sem pressões ou questões externas. No entanto, entendemos a curiosidade e também a preocupação de fãs e da mídia. Nós estamos bem, somos amigos e parceiros há muitos anos. Nesse momento, cada um está vivendo um pouco mais a sua vida individual, um período de reflexão, e está tudo bem nisso. Temos muito diálogo, respeito e amor entre nós. Agradecemos o carinho de todos. Não pretendemos nos estender sobre esse tema e pedimos a compreensão da imprensa com as especulações em torno de nós. Beijos, Mari e Jonas”, informaram.

Juntos desde 2015, eles anunciaram o noivado no ano passado e estavam construindo uma mansão em Alphaville, São Paulo. No entanto, com o término, eles ainda não anunciaram o que irá acontecer com seu imóvel.