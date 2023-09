Marcus Majella diz que sustentava o ex-namorado: "Até faculdade eu pagava"

Marcus Majella diz que sustentava o ex-namorado em desabafo nas redes sociais; leia na íntegra

Sempre discreto, o ator Marcus Majella pegou os seguidores de surpresa ao fazer uma publicação com críticas ao ex-namorado, Guilherme Castro. Em um texto publicado nesta segunda-feira, 4, o Ferdinando do Vai Que Cola se referiu ao amado como "maricona".

"A maricona do meu ex me acompanha igual novela aqui nos stories. Mas não é capaz de perguntar pelo próprio cachorro que está há 4 meses sem vê-lo", disparou ele visivelmente revoltado com o drama que vive.

O ator ainda acusou o publicitário de não honrar com os compromissos financeiros. Ele insinuou que bancava todas as contas da casa e ainda pagava a faculdade que ele cursava. Ele apagou o post minutos depois da exposição.

" Mas também nunca pagou uma ração enquanto morávamos juntos. Nunca pagou uma conta de veterinário... Assim como também não pagava uma conta de luz, condomínio, compras da casa, nada. Até a faculdade da maricona eu pagava", desabafou.

Marcus Majella terminou um relacionamento de quatro anos com o publicitário Guilherme Castro no início do ano passado, quando rumores apontaram que ele estaria vivendo um novo romance. Na época, ele precisou se pronunciar publicamente e negar o novo affair.

"Gente, hoje fui surpreendido com uma matéria que beira o absurdo. O pessoal não pode ver dois homens juntos, que já acham que são namorados. Era tão fácil ter apurado isso com a minha assessoria. Mas preferiram partir para o sensacionalismo”, finalizou o ator.

Marcus Majella tem encontro especial com Thales Bretas

Marcus dividiu um clique especial através de suas redes sociais. O comediante registrou o momento em que saiu para passear pelas ruas do Rio de Janeiro e reviu o amigo Thales Bretas (34) e os filhos, Gael e Romeu, de três anos de idade, frutos do relacionamento com Paulo Gustavo, que faleceu no ano de 2021, aos 42 anos, vítima da covid-19.

"Fui dar minha caminhada clássica e olha quem eu encontrei: Thales Bretas, Gael e Romeu. Amo vocês", declarou Marcus Majella. "Amei te ver também, sempre muito bom. Te amo, saudades", respondeu Thales ao repostar a imagem.