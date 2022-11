Marcus Majella registra encontro com Thales Bretas e os filhos em passeio no Rio

Ator Marcus Majella mostra reencontro com Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e os filhos pelas ruas do Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 11h50 - Atualizado às 12h23

O ator Marcus Majella (43) compartilhou com os seguidores um encontro especial e inesperado que teve na quinta-feira, 10!

O humorista dividiu o clique do momento em que saiu para passear pelas ruas do Rio de Janeiro e reviu o amigo Thales Bretas (34) e os filhos, Gael e Romeu, de três anos de idade, frutos do relacionamento com Paulo Gustavo (1978-2021), que faleceu aos 42 anos, vítima da covid-19, em maio do ano passado.

Na imagem, postada por Majella nos Stories do Instagram, o médico dermatologista aparece sem camisa andando de bicicleta com as crianças.

"Fui dar minha caminhada clássica e olha quem eu encontrei: Thales Bretas, Gael e Romeu. Amo vocês", declarou Marcus Majella. "Amei te ver também, sempre muito bom. Te amo, saudades", respondeu Thales ao repostar a imagem.

Confira o encontro de Marcus Majella com Thales Bretas e os filhos:

Marcus Majella recebe homenagem de Thales Bretas

Marcus Majella está completou mais um ano de vida! Para celebrar essa data, inúmeros amigos do artista estão lhe mandando mensagens de carinho, entre eles, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo. O médico publicou uma série de cliques com o amigo, onde eles aparecem em diferentes momentos e eventos e até durante um passeio em meio a natureza. Na legenda, Thales fez uma linda homenagem para o amigo: "Parabéns Marcus Majella meu amigo especial que a vida e o PG me trouxeram!"

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!