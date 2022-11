Marcus Majella desmente boatos sobre suposto affair com arquiteto Erick Raupp

O comediante Marcus Majella negou os boatos de que estaria vivendo um affair com um rapaz 19 anos mais novo

O ator e comediante Marcus Majella (43) está curtindo alguns dias em Buenos Aires e aproveitou para publicar alguns relatos da viagem. Na sequência de fotos postadas na última segunda-feira, dia 21, o ator aparece aproveitando os pontos turísticos da cidade ao lado do arquiteto Erick Raupp (24). O amigo Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, e seu namorado, o cantor Silva, também estão aproveitando a viagem junto com o humorista.

Logo, os internautas começaram a shippar o casal e a criar suposições, que foram desmentidas pelo próprio comediante, através de um stories publicado nesta quarta-feira, dia 23. "Gente, hoje fui surpreendido com uma matéria que beira o absurdo. O pessoal não pode ver dois homens juntos, que já acham que são namorados”, escreveu Marcus.

“Era tão fácil ter apurado isso com a minha assessoria. Mas preferiram partir para o sensacionalismo”, finalizou o ator. Que compartilhou um print, onde era possível ver algumas notícias sobre o suposto romance. É importante ressaltar que, recentemente, Marcus terminou um relacionamento de quatro anos com o publicitário Guilherme Castro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Majella (@marcusmajella)

Marcus Majella desmente notícias sobre affair - Instagram

Marcus Majella tem encontro especial com Thales Bretas

Marcus dividiu um clique especial através de suas redes sociais. O comediante registrou o momento em que saiu para passear pelas ruas do Rio de Janeiro e reviu o amigo Thales Bretas (34) e os filhos, Gael e Romeu, de três anos de idade, frutos do relacionamento com Paulo Gustavo, que faleceu no ano de 2021, aos 42 anos, vítima da covid-19.

"Fui dar minha caminhada clássica e olha quem eu encontrei: Thales Bretas, Gael e Romeu. Amo vocês", declarou Marcus Majella. "Amei te ver também, sempre muito bom. Te amo, saudades", respondeu Thales ao repostar a imagem.