Marcos Pitombo troca carinhos com o namorado em primeira aparição pública

Marcos Pitombo troca carinhos com o namorado; os dois foram flagrados em clique ousado na praia

O ator Marcos Pitombo foi flagrado nesta quarta-feira, 28, trocando carinhos com o namorado. Os dois aproveitaram o dia de forte calor para mergulharem na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os dois foram flagrados abraçados e felizes nas fotos. Sentado na areia e com uma sunguinha preta tradicional, Iasser Hamer Kaddourahnão se virou para as câmeras. Já o ator exibiu seu corpaço usando uma bermudinha mínima.

O namoro entre os dois se tornou público agora em junho. Ele foi clicado ao lado do bonitão e confirmou por meio de sua assessoria que os dois estavam namorando. Após os comentários, ele publicou um desabafo.

"Mas não vou deixar eles me derrubarem. Eu sei que existe um lugar para nós. Pois somos gloriosos. Quando as palavras mais afiadas quiserem me cortar. Eu vou enviar um dilúvio, vou afogá-las. Eu sou corajoso, eu tenho feridas. Eu sou quem eu deveria ser. Esse sou eu”, diz o trecho compartilhado por Marcos nas redes sociais.

Veja:

Quem é o namorado do ator?

O ator Marcos Pitombo (41) se tornou um dos nomes mais comentados durante o final de semana após assumir publicamente o namoro com Iasser Hamer Kaddourah. Os dois celebraram o aniversário do galã em um show da banda Jota Quest e trocaram declarações nas redes sociais, deixando os fãs curiosos para conhecer mais sobre o diretor de marketing.

O namorado de Marcos Pitombo é formado em Negócios Internacionais e Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Além disso, o diretor de marketing tem um curso em Administração, Negócios e Marketing pela universidade Oxford, referência mundial e localizada na Inglaterra.

Além disso, Iasser estudou Língua Árabe em Literaturas de Língua Árabe na Universidade Internacional do Líbano, em Beirute. O estudioso é poliglota e fala fluentemente Inglês, Português e Árabe, além de ter um nível avançado em seu Espanhol. Ele tem experiência de oito anos atuando em marketing, e já trabalhou com banco, fabricante de carros, e eventos, além de ter sido assessor político.