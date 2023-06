Marcos Pitombo faz desabafo sincero após assumir romance com diretor: “Sou eu”

Ator Marcos Pitombo abre o coração sobre aceitação e faz desabafo nas redes sociais após assumir namoro com diretor gato

Discreto em sua vida pessoal, ator Marcos Pitombo abriu uma exceção e usou suas redes sociais na noite do último domingo, 18, para fazer um desabafo sincero. Após assumir o relacionamento com o diretor de marketing Iasser Hamer Kaddourah, o artista abriu o coração sobre aceitação ao compartilhar o trecho de uma canção.

Em seu stories do Instagram, Marcos publicou um vídeo com a música ‘This is me’ do musical de drama ‘O Rei do Show’. O ator também acrescentou um coração com a bandeira da comunidade LGBTQIA + na legenda para deixar claro o contexto da publicação, que fala sobre amor-próprio e se aprofunda em se aceitar.

"Mas não vou deixar eles me derrubarem. Eu sei que existe um lugar para nós. Pois somos gloriosos. Quando as palavras mais afiadas quiserem me cortar. Eu vou enviar um dilúvio, vou afogá-las. Eu sou corajoso, eu tenho feridas. Eu sou quem eu deveria ser. Esse sou eu”, diz o trecho compartilhado por Marcos nas redes sociais.

Vale lembrar que Marcos ganhou notoriedade após participar da novela adolescente da Globo, ‘Malhação’ em 2006. Em seguida, o ator integrou o elenco de diversas produções da Record, como ‘Os mutantes’ e ‘Pecado Mortal’. Recentemente, Pitombo voltou para sua primeira emissora, e vive uma vida discreta longe dos holofotes, com o namorado.

Marcos Pitombo assume namoro com diretor gato:

No último sábado, 17, Marcos Pitombo fez uma aparição pública com o namorado para comemorar seu aniversário de 41 anos. Após um jantar para celebrar a data especial, o ator ganhou uma declaração apaixonada do amado pelas redes sociais. Foi então que ele decidiu assumir o romance com o diretor de Marketing Iasser Hamer Kaddourah para o site Notícia da TV.