Conheça o namorado de Marcos Pitombo: Iasser é diretor de marketing e fluente em árabe

Marcos Pitombo anunciou estar vivendo o novo romance neste domingo, 18

O ator Marcos Pitombo (41) se tornou um dos nomes mais comentados durante o final de semana após assumir publicamente o namoro com Iasser Hamer Kaddourah. Os dois celebraram o aniversário do galã em um show da banda Jota Quest e trocaram declarações nas redes sociais, deixando os fãs curiosos para conhecer mais sobre o diretor de marketing.

O namorado de Marcos Pitombo é formado em Negócios Internacionais e Marketing pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Além disso, o diretor de marketing tem um curso em Administração, Negócios e Marketing pela universidade Oxford, referência mundial e localizada na Inglaterra.

Além disso, Iasser estudou Língua Árabe em Literaturas de Língua Árabe na Univerisdade Internacional do Líbano, em Beirute. O estudioso é poliglota e fala fluentemente Inglês, Português e Árabe, além de ter um nível avançado em seu Espanhol. Ele tem experiência de oito anos atuando em marketing, e já trabalhou com banco, fabricante de carros, e eventos, além de ter sido assessor político.

Em paralelo aos estudos internacionais e trabalhos na área da comunicação, o namorado de Marcos Pitombo também já fez trabalho voluntário no Fundo Social São Paulo, órgão do Governo do Estado, atuando na integração de refugiados no mercado de trabalho da cidade, visando promover a igualdade social.

Hoje, ele acumula cerca de 44 mil seguidores em seu perfil oficial do Instagram, em que costuma compartilhar cliques e registros de viagens e momentos de descontração entre amigos. Ele também é embaixador da marca de roupas Donare, que prega a moda minimalista e também atua com projetos sociais.

O namoro não era segredo para as pessoas próximas a eles. Ambos já se seguiam nas redes sociais e trocavam comentários. Em abril, o ator e o diretor foram flagrados juntos em clima íntimo no Rio de Janeiro, e, neste sábado, 17, Iasser se declarou para Marcos Pitombo. "A vida é um filme ao seu lado e eu só desejo tantos mais castelos para construir juntos", escreveu.