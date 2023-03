Marcos Palmeira exibe foto inédita com a esposa e diz: 'Meus olhos mais azuis'

Marcos Palmeira faz homenagem para a esposa, Gabriela Gastal, e exibe foto rara do casal: 'Sorte a minha'

O ator Marcos Palmeira esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário de sua esposa, Gabriela Gastal, nesta quinta-feira, 23. O artista fez um post especial nas redes sociais e compartilhou uma foto inédita do casal em um momento de alegria.

Na legenda, ele falou sobre o amor que sente por ela. "Esse #tbt representa a parceria e a construção de uma relação cada vez mais leve. Hoje é o dia dela @gabigastal , meus olhos mais azuis que brilham por onde passam. Oh sorte a minha, de achar esse equilíbrio gostoso ao seu lado. Parabéns meu amor, que seja mais um ano de crescimento e aprendizado juntos! Essa foto ilustra nossa vida. Uma vida de celebração sempre com a família e os amigos! Conte comigo. Feliz aniversário. Te amo!", afirmou ele.

Marcos Palmeira e Gabriela Gastal estão casados desde 2016.

Marcos Palmeira curte passeio com a filha

O ator Marcos Palmeira curtiu um passeio com a filha, Júlia, de 14 anos, fruto do relacionamento com Amora Mautner.Os dois foram vistos circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro pouco após o fim das gravações do remake da novela Pantanal, da Globo.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Marcos Palmeira revela que tentou ter filhos com a atual esposa

Há pouco tempo, Marcos Palmeira relembrou que tentou ter filhos com Gabriela Gastal, mas os dois não conseguiram. “Eu e Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, disse ele à revista Veja Rio.

Além disso, o artista contou sobre o casamento após os 50 anos. “É mais leve. Mas é sempre um exercício, não é fácil. As crises e as dificuldades sempre vão existir, só que nessa fase você está mais aberto. Consegue perceber, por exemplo, que deixar de falar algo que o incomodou pode dar espaço para que isso vire um problema gigante lá na frente. Hoje sou capaz de falar mais”, declarou.