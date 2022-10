Marcos Palmeira curte passeio no shopping com sua filha, Júlia

Após o fim das gravações da novela Pantanal, Marcos Palmeira é visto durante passeio no shopping com a filha, Júlia

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 20h10

O ator Marcos Palmeira aproveitou a tarde desta terça-feira, 4, para curtir um passeio com a filha, Júlia, de 14 anos, fruto do relacionamento com Amora Mautner. Os dois foram vistos circulando pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro.

Atualmente, o ator é casado com Gabriela Gastal, com quem está junto desde 2016.

Vale lembrar que Marcos Palmeira já terminou as gravações da novela Pantanal, da Globo, na qual interpretou José Leôncio. A novela fica no ar até 7 de outubro e o último capítulo promete muitas emoções. O personagem José Leôncio vai se casar com Filó, mas ele morrerá logo depois e vai se encontrar com o pai, que é o Velho do Rio.

Marcos Palmeira revela que tentou ter filhos com a atual esposa

Há pouco tempo, Marcos Palmeira relembrou que tentou ter filhos com Gabriela Gastal, mas os dois não conseguiram. “Eu e Gabi até tentamos. Mas o processo é muito cruel, muitos hormônios. Não veio, e a gente se permitiu estar assim, decidindo não interferir tanto nesse destino”, disse ele à revista Veja Rio.

Além disso, o artista contou sobre o casamento após os 50 anos. “É mais leve. Mas é sempre um exercício, não é fácil. As crises e as dificuldades sempre vão existir, só que nessa fase você está mais aberto. Consegue perceber, por exemplo, que deixar de falar algo que o incomodou pode dar espaço para que isso vire um problema gigante lá na frente. Hoje sou capaz de falar mais”, declarou.

Vale lembrar que ele é pai de Julia, de 14 anos, fruto do relacionamento com a ex-mulher, Amora Mautner.