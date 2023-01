Marcos Mion tira onda ao surgir como o sexto integrante do Backstreet Boys: "Zerei a vida"

O apresentador Marcos Mion mostrou o encontro com os integrantes do Backstreet Boys, e contou uma conversa que teve com eles

Marcos Mion (43) está feliz da vida ao conseguir realizar mais um sonho. O apresentador do Caldeirão, da TV Globo, encontrou com os integrantes do Backstreet Boys, que estão em turnê no Brasil, e aproveitou para tietar o grupo.

Em seu perfil no Instagram, ele compartilhou uma foto em que aparece ao lado de Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Littrell, AJ McLean e Howie Dorough, e dividiu um diálogo que teve com os artistas.

"Mas vamos fazer como se eu fosse o sexto backstreet boy e estivéssemos fotografando a capa do disco?". "Sim, como uma boy band", falou o @howie_dorough. Meu coração pulou uma batida. "Exatamente". E, de repente, as milhões de imitações, clipes imaginários e vezes que cantei em frente ao espelho (e na tv pro deleite de todos vocês) viram as mãos reais do @nickcarter de um lado, do @kevinscottrichardson do outro. Num movimento automático, o @aj_mclean @rokspics e o @howie_dorough se posicionaram a 3/4 e… eu ainda tive tempo de dar uma risada de pura alegria e… zerei a vida mais uma vez!", vibrou ele ao dar detalhes sobre a pose da foto.

Em seguida, Mion falou sobre ter realizado o sonho de encontrar todos os integrantes da boy band. "Todo mundo lembra quando o Nick veio no meu antigo programa! (Se não lembra vale buscar no YouTube) Ele prometeu "quando voltarmos, você vai conhecer os caras". E "os caras" são SENSACIONAIS! Muito legais! Sacaram que, independente de quem sou, cresci acompanhando eles! Me receberam realmente de uma forma acima de qualquer expectativa."

O apresentador ainda contou que eles prometeram que vão se apresentar em seu programa na próxima vez que voltarem ao Brasil. "Ah! Dessa vez a promessa foi do Kevin: "Próxima vez que a gente vier, vamos no seu programa! Fechado". E, pelo que estou vendo, não são só os sonhos que se realizam com os @backstreetboys, mas as promessas também! Nick (você ainda está no primeiro lugar), AJ (a espera de notícias tuas, bro), Kevin, Brian, Howie, obrigado. Eu amo vocês", declarou.

Vale lembrar que Mion tentou levar o grupo para o Caldeirão, contudo, recebeu uma resposta negativa. "Recado para todas Backstreet fãs!! Tentamos. Tentei muito... muito. Seria um dos maiores sonhos da minha vida! Fazer a 'coreô' de 'Everybody' com eles no palco do meu programa. Infelizmente, não tivemos resposta positiva para irem ao Caldeirão. Decidiram não fazer TV e promoção, foi o que nos falaram. Mas tudo certo! O amor continua igual! Nos vemos nos shows em São Paulo! E sigo tentando gravar com eles pros meus canais. Tomara!", revelou.



Confira a foto de Marcos Mion com os integrantes do Backstreet Boys:

