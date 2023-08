Marcos Mion revela pedido inusitado de filha de 14 anos: ‘Para de postar’

Filha do apresentador Marcos Mion pede para que o pai pare de postar fotos sem camisa nas redes sociais

Durante sua participação no podcast Santa Correria, apresentado por Marcos Piangers e João Branco, o apresentador Marcos Mion aproveitou para revelar que sua filha do meio, Donatella, de 14 anos de idade, pediu para que o pai parasse de postar fotos sem camisa nas redes sociais. Além dela, o famoso também tem Romeo, de 18 anos de idade, e Stefano, de 13 anos de idade, frutos de seu relacionamento com Suzana Gullo.

“Já faz um tempo que ela chegou e falou assim 'pai, para de postar foto sem camisa, pô', e eu 'filha, mas papai tá bem para caramba! E aí ela disse 'mas minhas amigas todas vêm, para, pelo amor de Deus'. Um esforço para ficar bem aos 44, mas eu entendi ela”, revelou Mion, se divertindo com o acontecimento.

O apresentador ainda revelou que a filha também não quer mais aparecer nas redes sociais do pai. “Ela não gosta dessa exposição. Ainda falei assim 'mas muita gente acompanha você crescendo’, e ela 'você que é a pessoa, eu não quero'. Então tudo agora eu mostro para ela, pergunto. Mesmo as coisas que eu falo tenho que tomar muito cuidado porque sei que chega neles [nos filhos] e nos amigos deles”, explicou.

“Sou muito fortuito e grato de ter tido um filho autista e eu me encaixei nisso de uma forma visceral. Nunca perdi um segundo perguntando por que eu ou sem chão, eu entendi perfeitamente o que Deus queria de mim”, finalizou o apresentador, se emocionando ao falar sobre a criação de Romeo, que é autista.

Apresentando o Criança Esperança pela primeira vez, Marcos Mion desabafa: “Desesperado”

Nesta segunda-feira, 7, o Criança Esperança começa! E apresentando pela primeira vez, Marcos Mionrevelou como está se sentindo sobre a oportunidade. “A vida é uma coisa louca... achei um WhatsApp que eu mandei em 2017, DESESPERADO por não fazer parte do Criança Esperança”, disparou.

“Lembro que chorei muito esse dia. Não entendia o que faltava para eu estar naquele palco. Meu peito doía. O que mais eu poderia fazer para a Globo ver que eu tinha que estar lá?”, lembrou Mion, no Threads. Por fim, o apresentador celebrou a conquista de poder comandar o Criança Esperança: “E amanhã, 6 anos depois eu choro novamente, mas por felicidade de ser o apresentador principal dessa noite. O ápice artístico do Brasil. O ápice de credibilidade e do propósito”.