Marcos Mion já foi criticado por viagem sem Romeo; relembre

Marcos Mion se emocionou ao ver o primogênito no palco do programa Caldeirão do Mion, na Globo; o rapaz fez uma apresentação de dança

Marcos Mion não levou seu filho Romeo para uma viagem que fez com sua família para Israel, em julho deste ano. Neste sábado, 23, o apresentador ficou emocionado ao ver o primogênito no palco do programa Caldeirão do Mion, na Globo. O rapaz pediu para fazer uma apresentação de dança no quadro Caldeirola e teve a permissão do pai.

Em julho de 2023, Marcos Mion publicou um vídeo em seu perfil no Instagram para explicar o motivo para seu primogênito não ir com a família a viagem. Na ocasião, ele chamou o passeio de 'A viagem do ano sem o Romeo'.

"Romeu é autista. Só essa informação já deveria ser suficiente para todo mundo entender que o funcionamento do Romeo é diferente. Para a galera não julgar precocemente", explicou o apresentador da Globo. Ele disse que o filho precisa de uma rotina estruturada para sua própria auto-regulação. O termo é comum para pessoas no espectro autista, pois lidam de forma diferente com os estímulos ao redor e as próprias emoções. Essa estrutura naturalmente é quebrada durante uma viagem.

"Tudo que quebra a rotina, que tira ele da zona de conforto, que causa surpresa, que traz inesperado, que tira os pés dele do chão, da segurança, gera Pânico, gera stress, desespero, gera crise", contou o pai de Romeo.

ROMEO DANÇOU NO CALDEIRÃO

O rapaz dançou com sua professora uma música do Elvis Presley e deixou os pais emocionados. Mion e Suzana, sua esposa, assistiram ao espetáculo do primogênito no palco e ficaram comovidos com o momento especial.

"Ele está ali atrás falando que é o sonho da vida dele. Quem me segue no Instagram, sabe que ele faz uma apresentação no teatro todo final de ano com a professora dele.Como pai, eu peço que recebam com o coração aberto e com muito amor nosso maior tesouro", disse Marcos Mion antes da apresentação. Logo depois, Romeo comemorou o sucesso de sua dança. "Eu queria muito me apresentar aqui", disse ele. Marcos Mion também é pai de Donatella e Stefano.