Marcos Mion é visto curtindo a folga no shopping com a família

O apresentador Marcos Mion aproveitou o dia para passear no shopping com sua família no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 6, o apresentador da Globo Marcos Mion (43) foi visto passeando pelo shopping Village Mall com sua família, no Rio de Janeiro. Aproveitando a folga, Mion levou Suzanna Gullo, Romeo, Donatella e Stefano para uma volta no shopping de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Marcos Mion é visto no shopping com família - Créditos: Edson Aipim / AgNews

No último dia 5, Marcos Mion comemorou um ano no comando do programa Caldeirão, da Globo. Para celebrar a data especial, o apresentador fez uma publicação em seu Instagram agradecendo à sua equipe pela parceria.

"Humildade e gratidão, que considero nossos maiores superpoderes, são a forma mais eficiente de comandar um time e fazer com que ele acredite e se identifique com seu objetivo. Aqui no Caldeirão somos, sim, um fechamento. Sempre fui contra chamar trabalho de família, mas hoje eu tenho que dar o braço a torcer porque a luz que recebo de volta de todos que fazem o Caldeirão é muito acolhedora e me inspira cada dia mais a seguir na missão de levar alegria e esperança sob qualquer condição! Obrigado, família! Por tudo! E por tanto. Um ano que valeu por 10 em intensidade, histórias e amor. E o melhor: tá só começando!", colocou Marcos na legenda da publicação.

Na segunda-feira, 5, Marcos Mions foi visto almoçando com seu chefe e produtor da Globo, Boninho, no shopping Village Mall, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os companheiros de trabalho foram flagrados curtindo o almoço junto de outros amigos.

Vale lembrar que ambos participaram de um encontro de casais no final de semana, envolvendo suas respectivas esposas. Boninho e Ana Furtado foram almoçar com Marcos Mion e Suzana Gullo, sendo que ana compartilhou nas redes sociais o registro do momento.

