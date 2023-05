Marcio Poncio confirma o fim do casamento com Simone Poncio: 'Casas separadas'

Marcio Poncio revela que o casamento com Simone Poncio terminou há dois anos e faz pedido: 'Não nos julguem mal'

O pastor Marcio Poncio se pronunciou sobre o fim do casamento com Simone Poncio. Em um post nas redes sociais, ele decidiu esclarecer que está solterio há dois anos e falou sobre a convivência com a ex-mulher.

Em uma mensagem, ele contou sobre o término. "Olá a todos, depois de várias perguntas, dúvidas e insistências, se tratando de pessoas públicas, faço pela última vez uma declaração sobre o tema Márcio e Simone Poncio. Venho esclarecer a todos que estou há quase dois anos separado da minha, até então companheira de 30 anos, Simone Poncio", disse ele.

E completou: "Não tenho como resumir por aqui tudo o que vivemos nesses anos, a felicidade, o amor, alegria, sofrimentos e também a dor. Acredito que o somatório de tudo o que vivemos, ao menos até o momento, não nos permitiu estar mais juntos como um casal. Hoje vivemos como bons amigos, em casas separadas, buscando preservar a parte boa e sadia que foi deixada em nossas mãos".

Por fim, o pastor fez um pedido para os seguidores. "Por favor, não nos julguem mal. Deus sabe de todas as coisas, faz e fará sempre o melhor. Por fim, é isso. Sem mais delongas. Vou dando notícias. Deus abençoe a todos", contou.

Marcio Poncio celebra o nascimento do neto caçula

Há poucos dias, Marcio Poncio fez uma homenagem para seu neto caçula, Beni Márcio, filho de Gabi Brandt e Saulo Poncio. Ele mostrou uma foto do bebê dormindo e deixou um recado carinhoso na legenda.

"Não se preocupe vovô eu cheguei... Tudo vai ser diferente, eis que trago armas, dons espirituais jamais visto e contribuirei para que tudo vá para o centro da vontade de Deus, Jesus está em mim, eu estarei entre vcs transbordando o amor Dele", afrmou.