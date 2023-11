Marcelo Faria surge em clique raro com a filha: "Conexão máxima"

O ator Marcelo Faria encantou os fãs ao postar um clique com a filha, Felipa, durante uma viagem que os dois fizeram juntos

Marcelo Faria encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto com a filha, Felipa, de 12 anos. A menina é fruto de seu relacionamento com Camila Lucciola, de quem se separou em 2018, após oito anos de união.

Na foto publicada no feed do Instagram nesta terça-feira, 31, pai e filha aparecem juntos durante uma viagem que fizeram em janeiro, para Miami, nos Estados Unidos, e o ator falou sobre esse momento especial entre eles.

"Em fevereiro no Att District de Miami com a Felipa… conexão máxima entre pai e filha. Uma viagem inesquecível que guardarei na minha memória para sempre… viaje com seus filhos, não há nada melhor", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os fãs encheram a postagem de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Gratificante ter esse privilégio", afirmou outra. "Sua filha é linda", afirmou uma fã. "Que lindos, muito sucesso e bençãos na vida de toda família", falou mais uma.

Marcelo, que está com 51 anos, atualmente namora Thatiana Travassos. Em maio, o ator se declarou para a amada nas redes sociais. "Na cachoeira, no casório, no ar, na areia, no bondinho, no bistrô, em Paris, na grama, na torre, no show… seja onde for estamos juntos e felizes. Te amo, Thatiana Travassos. Terceiro 22/05 que estou perto de você… mesmo que no primeiro você nem tenha olhado para mim, eu estava lá e te enxerguei. Obrigado por tanto. Feliz todo dia pra você Thatati", disse ele na ocasião.

Confira a publicação:

Novela na Record

Após quatro décadas na TV Globo, o ator Marcelo Faria assinou contrato com a Record e entrou para o elenco da oitava temporada da novela bíblica Reis. Na trama, o astro interpretou Joabe, comandante do exército de Israel.

Mesmo com décadas de carreira, Marcelo relatou que passou por "semanas intensas" de gravações. "Sempre fui um ator que fez questão de viver todas as cenas de batalhas e luta. Trabalho bem com espada e a cavalo", disse ele, que mesmo com toda dedicação, não abriu mão da ajudinha de um dublê. "Falei para o diretor Leonardo Miranda que queria o dublê sempre presente para ter conforto, porque tenho 50 anos. Não é mais aquele Marcelo de 30", relatou.