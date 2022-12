Marcelo Adnet revela que negou convite para se candidatar como político

Humorista Marcelo Adnet conta durante entrevista que teve chance de entrar para a política, mas negou

O humorista Marcelo Adnet (41) revelou algo inusitado que aconteceu no auge de sua carreira na MTV. Durante uma entrevista para a GQ Brasil, o comediante conhecido pela época de ouro da emissora dos anos 2000, revelou que foi convidado pelo PSDB para se candidatar a um cargo político.

“Fiquei honrado, eu era um moleque, mas não topei”, relembrou Adnet, contando que o convite veio através do atual deputado federal do Rio de Janeiro, Otávio Leite, que na época fazia parte do Partido da Social Democracia Brasileira.

Ele explicou que talvez não tenha sido o partido ‘certo’ para sua carreira na política começar. “Não achava que era o partido ideal, mas depois pensei 'qual seria o partido ideal?' e talvez nenhum. Mas não me senti preparado”, pontuou.

“Até acho que tenho vocação para político, faria bem. Trago esse pensamento para o todo, com vontade de conciliação. Porém, é algo perigoso, que não cabe neste momento”, completou o humorista.

Nova propriedade de Adnet

Adnet e Mateus Solano (41) decidiram comprar uma propriedade em Minas Gerias, em meio à natureza. Amigos de longa data, os dois adquiriram o terreno pensando no futuro da família. Em participação em um podcast, o humorista falou sobre sua nova aquisição com Solano.

"Comprei uma pequena terra. Pequena, não. É grande. Comprei para nossos filhos plantarem. Não que eu tenha filhos com ele. Ele tem filhos e eu também. Eu tenho uma filha. Para plantar, ver a aguinha nascer...", contou.