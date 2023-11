Maraisa quebra o silêncio após fim do noivado com Fernando Mocó: “Dor”

Dupla sertaneja e irmã de Maiara, Maraisa rompe o silêncio após fim do noivado e desabafa com texto enigmático nas redes sociais

Na noite da última terça-feira, 21, a cantora Maraisa quebrou o silêncio após o término de seu noivado com Fernando Mocó. Através de seu perfil nas redes sociais, a irmã e dupla sertaneja de Maiara dividiu uma mensagem enigmática que pode ser interpretado como um desabafo após o rompimento com o empresário.

Em seu stories do Instagram, a cantora compartilhou uma foto em que aparece em seu quarto praticamente às escuras, iluminado apenas pela luz de uma vela. Na legenda, a artista abriu o coração sobre o momento delicado em sua vida: "Só Deus é quem tem o poder de aplacar a dor, aliviar o cansaço", escreveu Maraisa no momento de reflexão.

Maraisa compartilha desabafo após fim do noivado com Fernando Mocó - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que os rumores sobre o término começaram quando ela arquivou todas as fotos e parou de seguir o empresário do seu feed do Instagram na semana passada. Após as suspeitas, a artista confirmou o rompimento de seu noivado, apenas alguns meses após o início do relacionamento, que começou em junho deste ano.

Tudo mudou no início desta semana, quando Maraisa revelou a separação ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL: "Terminamos o noivado sim. Estava bastante complicado para mim, trabalho demais. Mas está tudo bem, tudo em paz", disse a artista, que agora foca em sua carreira com uma agenda repleta de shows ao lado da irmã.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Quem é Fernando Mocó?

Em setembro deste ano, Maraisa e Fernando Mocó decidiram que já estava na hora de oficializar a união e trocaram alianças cerca de dois meses após assumirem o namoro. Maraisa celebrou o noivado em suas redes sociais, onde se declarava para o amado com frequência: "Um dia essa hora chega para todos, venci", ela brincou ao exibir o anel após o pedido

Para quem não acompanhou o relacionamento ou não conhece, Fernando Mocó é empresário, comandando lojas de móveis e eletrodomésticos. Além disso, ele também é dono de uma loja que vende itens automotivos. Em seu perfil do Instagram, o novo namorado de Maraisa costuma compartilhar fotos de viagens luxuosas; saiba todos os detalhes sobre o ex-noivo de Maraisa.