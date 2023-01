Mansão Luxuosa de Pelé é vendida por cerca de R$ 15 milhões

Localizada na área nobre dos Estados Unidos, a mansão de Pelé tem cerca de 325 m² quadrados e diversas áreas de luxo

O ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022) vendeu em 2018 sua mansão milionária, localizada em Hamptons, nos Estados Unidos.

O Rei do Futebol faturou na época cerca de R$ 15 milhões (US$156 milhões) com a venda do imóvel, onde passava a temporada de verão com a sua família.

A mansão foi comprada em 1979 e está situada em uma das regiões mais nobres de Nova Iorque. O patrimônio que pertenceu ao craque por quase 40 anos, possui seis quartos, sete banheiros, uma sala de estar com pé direito duplo, uma cozinha, parque infantil, escritório, sala de comunicação e garagens, além de diversos espaços gourmet, espalhados pela residência.

Além de possuir 325 m², a área externa da casa parece um resort, pois é localizada em frente à praia de Clearwater.

Filhas de Pelé tatuam homenagens ao Rei do Futebol

Na última semana, Flávia, Kelly, Celeste e Gemina, filhas e enteada de Pelé, fizeram uma singela homenagem ao Rei do Futebol. Elas fizeram tatuagens para eternizarem o craque na pele.

A tatuadora Helo Oriola foi responsável por tatuar mensagens escritas pelo próprio craque nos braços das filhas. Através de um post no Instagram, a artista escreveu: "Tive a honra de eternizar o maior sentimento do mundo nessas queridas. A Kelly já era cliente minha desde 2021. Todas as vezes que ela vem pro Brasil, ela sempre acaba indo com uma arte minha, mas a de ontem foi mais do que especial.”

“Ela e a família vieram eternizar o amor, a admiração e eternizar uma saudade. Uma saudade onde no mundo ele é o rei, mas para elas ele foi um pai, um amigo, um conselheiro! Obrigada, Kelly. Obrigada, Flavia. Obrigada, meninas, pela confiança mais uma vez! Com certeza de onde ele está, está feliz demais com todas essas homenagens", declarou Helo.