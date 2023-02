Mansão de irmã de Kim Kardashian foi avaliada em R$ 114 milhões; veja fotos

Kylie Jenner colocou a mansão à venda em outubro do ano passado, segundo site internacional

Kylie Jenner (25), irmã de Kim Kardashian (42), já foi dona de uma mansão avaliada em cerca de R$ 114 milhões. Em outubro do ano passado, a empresária e seu então companheiro, o rapper Travis Scott (30), colocaram à venda a propriedade localizada em Beverly Hills, nos Estados Unidos, e se tornaram assunto nos principais sites internacionais.

A notícia foi veiculada pelo site da revista People, e gerou curiosidade para os fãs da socialite em conhecerem sua casa. No entanto, aproximadamente quatro meses após o anúncio da venda, não houveram mais notícias sobre a compra da propriedade que fica no estado da Califórnia.

A casa que pertenceu ao casal Kylie Jenner e Travis Scott por cerca de quatro anos foi construída em 1971, e possui uma vista para o horizonte de Los Angeles. Além disso, a propriedade da empresária conta com sete quartos e dez banheiros. Os dois compraram a mansão por um valor R$ 30 milhões menor do que estavam pedindo pela venda.

Do lado de fora, há um jardim com piscina estilo resort, spa, churrasqueira embutida e uma área de estar. Além disso, a garagem também acompanha a grandiosidade do terreno, e tem capacidade para três carros.

RELEMBRE A RELAÇÃO CONTURBADA DO CASAL

O rapper e Kylie Jenner sempre tiveram um relacionamento conturbado e explorado pela mídia e fãs nas redes sociais. Em setembro do ano passado, surgiram comentários de que Travis Scott teria traído a membra do clã Kardashian-Jenner com a modelo Rojean Kar. A suposta traição foi notíciada pelo site TMZ.

Na época, Scott publicou Stories em seu perfil oficial do Instagram, afirmando que nem conhecia a modelo em questão. Kar, por sua vez, assegurava ter vídeos para provar que os dois se conheciam e estiveram juntos várias vezes.

Em resposta, Scott dizia que uma pessoa não convidada tirou fotos em um set de filmagens --que deveria ser fechado-- enquanto ele dirigia um vídeo. A modelo então disse que não sabia que o artista estaria no set do videoclipe e que foi convidada para estar lá, sem revelar quem a convidou.

"Estou dizendo isso pela última vez. Eu não conheço essa pessoa. Eu nunca estive com essa pessoa", escreveu o rapper. "Por favor, pare com os jogos cibernéticos contínuos e a narrativa fictícia", completou ele, em mensagem à modelo.

Os dois tornaram o relacionamento público em 2017, após uma edição do festival de música Coachella. Entre indas e vindas, eles se tornaram pais de duas crianças, Stormi e Aire. Após os boatos de 2022, no início de 2023, uma fonte próxima ao casal revelou que eles teriam decidido terminar novamente.

"Kylie é muito focada em seus filhos e em seus negócios. Ela não é muito festeira. Já Travis é o oposto, ele gosta de festejar. Eles definitivamente têm focos diferentes. Sempre tiveram", disse, em conversa com a revista People, que ainda afirmou que a socialite ficava "enlouquecida" com os boatos de infidelidade da parte do rapper.