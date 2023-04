Manoel Soares já descobriu detalhe chocante envolvendo família; conheça a história

Durante o Encontro, Manoel Soares abriu o coração e falou sobre detalhe envolvendo sua família

O apresentador Manoel Soares (43) tem se tornado uma das estrelas da TV Globo mais populares nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, ele descobriu uma história chocante envolvendo sua família. O caso, inclusive, foi transmitido durante o programa Encontro.

Na ocasião, Manoel revelou ter descoberto a existência de uma irmã, que mora na Bahia . O encontro entre eles foi transmitido em uma matéria super especial dentro do programa global.

"Tive uma surpresa maravilhosa, descobri que tenho uma irmã. Convivi com meu pai até os oito anos, por razões de violência doméstica minha mãe acabou deixando ele, e, depois disso, ele teve uma filha", explicou Manoel.

Identificada como Amanda, a moça descobriu que poderia ser irmã de Manoel Soares durante a participação do jornalista no programa Conversa com Bial. Na época, ele comentou com Pedro Bial sobre sua relação com seu pai e a história acabou chamando atenção da jovem.

"Esse ano, assistindo ao programa do Bial, comecei a me identificar com a história, tudo dava a entender que éramos irmãos pelo pai e ele falou o nome do meu pai. Aí foi emoção, já procurei, mandei carta, e-mail. Manoel entrou em contato comigo", contou Amanda.

Tudo foi registrado na frente das câmeras, mas a intimidade e o carinho entre os irmãos pareciam realmente ser de outras vidas. Emocionados, os dois trocaram figurinhas e confirmaram que eram bastante parecidos.

Leia também: Patrícia Poeta já viveu outras polêmicas com Manoel Soares; relembre

"Você é minha cara! É muito doido, parece que conheço ela desde que nasci. Olhar pra ela foi absurdo porque me vi no rosto. Ao mesmo tempo que é assustador, é lindo, é como encontrar o primeiro amor", disse o apresentador.

Já no palco do programa, Manoel confessou que amou encontrar com a irmã pessoalmente e reforçou o quanto os dois são semelhantes, até mesmo fisicamente. "Ela é a versão do Manoel de saia!", completou.