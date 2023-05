Maluma esquenta a web ao deitar em parte do corpo inusitada da namorada

Cantor de reggaeton Maluma aparece em clima quente com namorada em tarde na piscina

Nesta quinta-feira, 18, o cantor de reggaeton Maluma (29) decidiu elevar a temperatura da internet! Em suas redes sociais, o artista colombiano decidiu aproveitar o dia ensolarado ao lado de sua namorada em sua cidade natal, Medellín, na Colômbia, em cliques quentes nos quais surge deitado no bumbum da amada.

“Aquecimento para o passeio”, escreveu o cantor colombiano, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Maluma aparece se divertindo com seu novo “travesseiro”, deitado em diversas posições na parte traseira da namorada, que não teve sua identidade revelada.

Os comentários da postagem foram inundados de seguidores invejando o momento de relaxamento do cantor colombiano. “Como está lindo seu cabelo”, exaltou uma internauta. “Ai sim papai, que coisa mais alegre”, exclamou um outro fã. “Está confortável”, brincou um terceiro usuário. Além dos mais de milhares de emojis de carinhas de apaixonados, palminhas, foguinhos, corações de todos os tipos de cores possíveis, entre outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Maluma e sua misteriosa namorada.

Veja a publicação compartilhada pelo cantor de reggaeton Maluma deitado no bumbum de sua namorada:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MALUMA (@maluma)



Recentemente, Maluma precisou passar por uma cirurgia delicada e preocupou seus fãs com notícia

Em setembro do ano passado, um dos maiores cantores latinos da geração revelou que precisaria passar por uma cirurgia delicada. Em seu perfil nas redes sociais, Maluma preocupou os seguidores ao postar uma foto com traje de paciente de hospital para ser encaminhado ao centro cirúrgico, pedindo o apoio de seus seguidores. “Logo mais, vou fazer uma pequena operação no joelho. Conto com as orações e boas energias de vocês e tudo vai correr bem. Eu amo vocês. Desejem-me boa sorte”, Maluma legendou a publicação e acalmou seus fãs ao demonstrar que estava confiante de que daria tudo certo.