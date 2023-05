Malala Yousafzai visita Maracanã, no Rio de Janeiro, ao lado do marido

Visitando o Brasil, ativista Malala Yousafzai arrisca jogadas em passeio no estádio carioca

Nesta segunda-feira, 22, a ativista paquistanesa Malala Yousafzai (25) usou suas redes sociais para mostrar que está aproveitando bem sua passagem pelo Brasil. Em terras tupiniquins para participar de um projeto de incentivo à leitura, a jovem se mostrou uma boa turista e visitou o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, acompanhada de seu marido, o empresário Asser Malik.

“Tentando nosso máximo de Ted Lasso no lendário Maracanã [risos]. Estou tão feliz de estar de volta no lindo Brasil”, escreveu a ativista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. No clique, ela e Asser aparecem sentados nas cadeiras da arquibancada do estádio carioca.

Em seus stories, Malala ainda mostrou que tentou bater uma bolinha no estádio que é comandado pelos clubes Flamengo e Fluminense, cobrando um pênalti, além de outros vídeos entrando pelo túnel onde os jogadores passam e até brincou de dar entrevista após o jogo.

